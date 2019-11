Maria Antonietta Rositani racconta il giorno in cui il suo ex le diede fuoco

Fonte : agi

(Di lunedì 25 novembre 2019) Vent'anni di urla, insulti, schiaffi, calci subiti in silenzio per paura e per amore, sperando che lui unpotesse cambiare, mentendo a se stessa e con gli altri. Poi la forza di denunciare quando è toccato anche a sua figlia essere vittima della violenza. Un coraggio che però non è stato ripagato perché la sua prima denuncia è rimasta lettera morta lasciando che le aggressioni diventassero sempre più cruente. E quando finalmente un processo per maltrattamenti in famiglia viene avviato, l'ex marito, Ciro Russo, condannato anche in appello, dopo aver ottenuto i domiciliari evade dall'abitazione dei suoi genitori ad Ercolano per raggiungere Reggio Calabria e dare alle fiamme la compagna di una vita e madre dei suoi figli. È la storia di, 42 anni, ricoverata da 8 mesi al Policlinico di Bari per le ustioni riportate sul 50% del corpo, che in un'intervista ...

