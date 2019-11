Incidente per Junior Cally | costole incrinate e ​vertebra fratturata

Incidente Paternoster - il Ct Salvoldi : ‘Trascinata per 20 metri sul cofano’ : Lo scorso weekend è stato nero per i ciclisti in allenamento o semplicemente in giro sulle strade italiane. Nell’ennesima sequenza di incidenti sono entrati anche alcuni volti noti del ciclismo. In Piemonte la primatista dell’ora Vittoria Bussi è stata investita da una macchina mentre si stava allenando, per fortuna senza riportare conseguenze serie e nessuna frattura. In Francia è toccato al professionista della Arkea Elie Gesbert fare i conti ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Vinales comanda - Marquez 6° torna in pista - Dovizioso 8° - Rossi 14°. Incidente per Lecuona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30: Semplice installation lap per i piloti citati, funzionale a controllare lo stato della propria moto. 15.28: Riprende l’attività a pieno regime con Marquez, Dovizioso e Valentino Rossi tra i piloti sul tracciato. 15.26: Quartararo e Vinales sono i primi a rompere il silenzio in questo momento dei Test. 15.24: Regna il silenzio a Jerez de la Frontera e la classifica di fatto è ...

Non è l’Arena - Incidente per Massimo Giletti : in onda con una ferita : Massimo Giletti ha avuto un incidente. Il conduttore mostra la ferita a Non è l’Arena Il conduttore di Non è l’Arena, Massimo Giletti, ha avuto un incidente ed è andato in diretta, nel corso della puntata del 24 novembre, con una ferita sul caso. Si tratta di un incidente casalingo? Una brutta caduta? Una frattura? Sulla ferita aleggia un velo di mistero e Massimo Giletti a Non è l’Arena non ha specificato la natura per ...

Grey’s Anatomy 16×09 tra Cristina - la new entry Richard Flood e un mega-Incidente per lanciare Station 19 3 (recensione) : Non sono mancate le sorprese nel finale autunnale di Grey's Anatomy 16x09, ennesimo crossover con lo spin-off Station 19 e sostanzialmente pensato per fare da rampa di lancio proprio alla terza stagione della serie sui pompieri di Seattle. L'episodio è riuscito ad incrociare più linee narrative della serie madre con quelle del suo spin-off, probabilmente anche grazie al fatto che Station 19 non è andato in onda in questa prima parte di ...

F1 - Chris Horner : “L’Incidente Vettel-Leclerc? Ci perde la squadra - i piloti sono animali feroci” : Ormai è passata una settimana dal contatto tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc durante il GP del Brasile ma l’incidente di Interlagos continua a fare parlare. Tantissime persone si sono espresse riguardo a questo episodio ma mancava ancora l’opinione di Chris Horner, team principal della Red Bull che sette giorni fa ha festeggiato la vittoria del Gran Premio con Max Verstappen: “Ogni team ha un differente approccio in simili ...

Brutto Incidente per Susan Sarandon : commozione cerebrale e naso rotto : “Uno scivolone: commozione cerebrale, naso rotto, ginocchio fratturato”. A scriverlo su Instagram è Susan Sarandon, postando due foto che mostrano ai suoi 1,3 milioni di follower le ferite riportate in seguito ad un Brutto incidente domestico. L’attrice, 73 anni, è stata costretta da questo capitombolo ad annullare la sua presenza nel New Hampshire con il senatore Bernie Sanders, il candidato democratico che sta supportando alle primarie nella ...

Giovane donna incinta muore per un Incidente d’auto - durante il suo funerale partorisce : Una vicenda che sa di assurdo ma che è realmente avvenuta a Toronto, in Canada. Una donna di cui non sono state rilasciate le generalità è deceduta a causa di un incidente automobilistico. La donna era in attesa a sette mesi e stava proprio andando in ospedale per un controllo quando è stata coinvolta in un incidente d’auto ed è morta. La donna, comunque, è stata trasportata in ospedale per verificare le condizioni del feto ma i medici ...

Incidente per Chandler Riggs - ex star di The Walking Dead : La notizia che ha fatto preoccupare i fan della serie "The Walking Dead" è trapelata sui social. E’ stata la madre di Chandler Riggs, giovane preomessa del cinema e della tv di oggi, a condividere sul suo profilo instagram, una foto in cui è ritratta insieme al figlio che è disteso sul letto di un ospedale. A quanto pare l’attore ha avuto un brutto Incidente ed è stato necessario il ricovero, ma dalle prime indiscrezioni, pare che il giovane ...

Povia : “Ho fatto un Incidente in moto con un mio amico. Eravamo ubriachi fradici e non solo - e lui ha perso la vita” : Giuseppe Povia è stato ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha raccontato per la prima volta un episodio molto doloroso della sua vita, accaduto tempo fa. Era il 1992 e il cantante scoprì così che una serata di eccessi può avere un prezzo altissimo. Tutto è incominciato con una domanda della conduttrice, che gli ha chiesto quale fosse l’errore più grande che avesse mai commesso in vita sua: “L’errore più grande è stato ...

Incidente per Susan Sarandon : “Caduta - commozione cerebrale e naso fratturato” : Incidente per Susan Sarandon, lche mostra su Instagram gli effetti sul suo volto del brutto Incidente. L’attrice 73enne ha annunciato attraverso il suo account pubblico di essere rimasta vittima di un piccolo Incidente che le ha procurato “una commozione cerebrale, naso fratturato, botta al ginocchio”. L’attrice ha poi proseguito spiegando che a causa dell’avvenimento non potrà essere presente ...

Incidente per Silvio Berlusconi. È successo dopo un selfie : le sue condizioni : Momenti di grande paura e tensione si sono vissuti a Zagabria, la capitale della Croazia, dove era in corso il congresso del Ppe. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è caduto e l’Incidente ha fatto inizialmente temere il peggio. Fortunatamente ha semplicemente riportato un grosso ematoma, ma in un primo momento si era pensato alla temuta frattura del femore. L’ex premier è stato trasportato in aereo alla clinica ‘La Madonnina’ di Milano ...

Ciclismo femminile - Incidente per Letizia Paternoster - travolta da un’auto. Le condizioni dell’azzurra : Letizia Paternoster è stata investita questa mattina da un’auto mentre si stava allenando ad Arco. Fortunatamente le condizioni dell’azzurra sembrano non destare troppe preoccupazioni. Secondo quanto riportato dal sito Rainews, la giovane era uscita in bici nella zona del Garda e mentre stava affrontando una rotatoria una vettura l’ha travolta. Immediati i soccorsi per la ciclista che è stata trasportata in ambulanza ...

F2 – Dalla riabilitazione all’Incidente : Juan Manuel Correa parla per la prima volta dello schianto di Spa : Juan Manuel Correa a 360 gradi: Dalla paura di non riprendersi completamente all’incidente di Spa Sono passati mesi ormai dallo spaventoso incidente di Formula 2 a Spa, dove ha perso la vita il giovane Anthoine Hubert. Nello schianto è stato coinvolto anche Juan Manuel Correa, che dopo essere stato sottoposto ad operazioni, adesso ha iniziato la sua riabilitazione, muovendo i primi passi. L’ecuadoriano-statunitense ha ...

Uber - guida autonoma sotto accusa : responsabilità umana e del software per l'Incidente mortale : Durante i test la Volvo XC90 investì e uccise un pedone in Arizona. Diffusi i risultati delle indagini: falle nella tecnologia e responsabilità umana le cause