In Europa una donna su tre è vittima di violenza

Fonte : wired

(Di lunedì 25 novembre 2019) (foto: Stefano Montesi/Getty Images) Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di sensibilizzare e prevenire un problema che non accenna a diminuire. In Europa, infatti, una donna su tre, sopra i 15 anni, ha subito violenza fisica e/o sessuale. Una su due è stata vittima di molestie sessuali e una su dieci le ha subite online. 1 in 3 women in Europe has experienced physical and/or sexual violence. Tomorrow evening our headquarters will be illuminated in orange for the International Day for the Elimination of #ViolenceAgainstWomen. Our statement → https://t.co/zF4S7Q22y3#SayNoStopVAW #orangetheworld pic.twitter.com/VkOrCfFMjO — European Commission

