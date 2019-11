Ilaria Cucchi contro Un giorno in Pretura : "Ha tralasciato udienze che hanno risolto il processo" : Ilaria Cucchi, attraverso la sua pagina Facebook, ha attaccato Un giorno in Pretura, dopo la messa in onda della seconda puntata dedicata al caso della morte del fratello Stefano, ucciso nel 2009 (per la sua morte sono stati condannati in primo grado a 12 anni due carabinieri). Secondo la Cucchi, la trasmissione di Rai3 avrebbe omesso importanti passaggi nella ricostruzione del processo.Anche stasera 'Un giorno in Pretura' non si è ...

Minacce di morte a Ilaria Cucchi : “Preoccupata ma è la politica che fomenta odio” : Ilaria Cucchi è tornata sulle Minacce di morte ricevute sui social dopo la condanna dei carabinieri per il pestaggio e la morte del fratello Stefano. "C'è un ex ministro che nell'importante giorno delle condanne per omicidio dice che la droga fa male quindi non mi stupisco. Di matti ce ne sono tanti e sono abbastanza preoccupata per me e per le persone che mi sono vicine" ha dichiarato .Continua a leggere

Ilaria Cucchi a Sky TG24 : "Minacce? La politica fomenta l'odio". VIDEO : “Chiaramente mi fa paura, mi preoccupa e mi fa male, ma non mi sorprende”. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, geometra 31enne deceduto durante la detenzione nel 2009, ha commentato a Sky TG24 le minacce di morte ricevute sui social. "Abbiamo esponenti del mondo politico, tra l’altro un ex ministro, che nell’importante giorno delle condanne per omicidio dice che la droga fa male", afferma Ilaria Cucchi (LA QUERELA A ...

