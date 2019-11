Dormire poco fa ingrassare | aumenta rischio obesità e diabete

Dormire poco per lavorare di più? Non aiuta la produttività : Tim CookDonald TrumpJennifer AnistonMichelle ObamaKris JennerSe considerassimo con attenzione tutti i comportamenti dannosi che mettiamo in atto per la carriera professionale, forse d’istinto smetteremmo di lavorare (salvo poi renderci conto che anche questa opzione non è poi così raccomandabile). Elenchiamone qualcuno: se lavoriamo in ufficio stiamo ore e ore seduti – spesso in posizioni tutt’altro che raccomandate – fissando uno ...