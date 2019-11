Come non abboccare agli sconti ingannevoli del Black Friday

Pediatri FIMP : ecco Come i nipoti potranno prendersi cura della salute dei nonni : Il nipote può e deve diventare un educatore di salute del nonno e …viceversa. In particolare i giovani possono spiegare ai parenti più anziani l’importanza di assumere regolarmente i farmaci. Dall’alto della loro esperienza invece i nonni devono far comprendere quanto sia fondamentale crescere seguendo stili di vita sani, primo fra tutti l’attività fisica. Su questo principio innovativo di reciprocità saranno realizzate delle Linee di Indirizzo ...

Milan-Napoli - Alvino : ”Non è un pareggio inutile - usatelo Come cattivo esempio” : La rabbia di Alvino su Twitter: ”Un cattivo esempio” CARLO Alvino TWITTER – Il noto giornalista partenopeo Carlo Alvino, è tornato a commentare la partita di questa sera. Un pareggio che piace molto poco ai tifosi napoletani: ”Non è vero che è stato un pareggio del tutto inutile. Può essere usato come cattivo esempio”. Una […] Leggi tutto L'articolo Milan-Napoli, Alvino: ”Non è un pareggio inutile, ...

Ieri confronto tra Balotelli e Cellino (ma non si sa bene Come siano andate le cose) : Dopo essere stato cacciato dall’allenamento da Grosso perché svogliato, per Mario Balotelli è arrivato anche il confronto con Cellino. Un confronto di cui, però, i quotidiani danno versioni diverse. Un faccia a faccia durato pochi minuti, scrive il Corriere dello Sport, “lontano da orecchi indiscreti”. Una versione differente quella che fornisce il Corriere della Sera, che scrive che invece il presidente “ha strigliato ...

Zapata da “recuperato” a non convocato (Come Ronaldo) : niente Juventus : Stava bene, come Ronaldo. E come Ronaldo se ne starà a casa. Zapata lo davano tutti per recuperato, giravano anche i video nelle sue prodezze in allenamento. E in conferenza stampa Gasperini ha confermato che “ha lavorato bene, ma ha ancora qualche paura”, per poi chiudere con un sibillino “meglio un asino sano che un cavallo zoppo”. Ebbene evidentemente il cavallo è anzora zoppo: Zapata non è stato convocato, e salterà ...

Tesla presenta il suo pickup "indistruttibile" ma la presentazione non va Come previsto : Tra le risate del pubblico è lo stesso patron di Tesla Elon Musk a dover ammettere: "Il Cybertruck? Si può migliorare..."

Adrian - Libero : “Dopo la De Filippi - Celentano ospita Andrea Scanzi. Come passare dal Real Madrid al Cervia”. Il giornalista replica : “Non rosicate troppo - accettate la vostra natura anonima di amebe impalpabili” : “Siamo scemi noi a non comprendere Come Il Molleggiato pensi di alzare gli ascolti di Adrian, il mega show allestito su Canale 5 ospitando stasera il giornalista Andrea Scanzi. Eh sì: dopo Maria De Filippi Adriano apre le porte alla penna del Fatto Quotidiano. Praticamente è Come passare dal Real Madrid al Cervia“. Così scrive Libero in un suo articolo dal titolo “Adrian, Come è ridotto Adriano Celentano: caduta in basso, chi ...

Letizia Battaglia ha fotografato la mafia Come nessuno. Ecco una mostra mostra da non perdere : Prede il via il 23 e 24 novembre a Milano, al Teatro Litta, il WeWorld Festival, l’evento annuale - giunta alla decima edizione - di WeWorld Onlus, la Fondazione impegnata da oltre vent’anni nella difesa di donne e bambini in Italia e nel mondo. Molteplici le tematiche al centro di questa edizione che saranno affrontate attraverso dibattiti, film, reading, performance teatrali e mostre, tutte ad accesso libero e gratuito. Nuovi ...

Samsung Galaxy S11 Come non lo avete mai visto grazie a questi nuovi render e video a 360° : Samsung Galaxy S11 si mostra in render a 360° e procede anche a tutelare alcune funzioni della fotocamera dei registrando diversi marchi all'EUIPO L'articolo Samsung Galaxy S11 come non lo avete mai visto grazie a questi nuovi render e video a 360° proviene da TuttoAndroid.

X Factor 13 - frecciatina di Mahmood : “La fortuna non esiste”. Samuel corregge Sfera. La Sierra e Comete con i migliori inediti : Ci volevano gli inediti e una serata senza eliminazioni per rasserenare i giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel. Nessuno screzio a parte un piccolo dibattito tra Samuel e Sfera sui brani inediti depositati da artisti stranieri nelle case discografiche, come autori. Da lì la discografica decide quale brano assegnare al proprio cantante, previa autorizzazione dell’autore. Sfera, presentando l’inedito di Giordana ...

Amadeus - è già bufera. Per Sanremo ha scelto Diletta Leotta - ma il caso è scoppiato. E non si sa Come andrà a finire : La vogliono tutti, la cercano tutti. Parliamo della più bella del panorama televisivo (a anche sportivo nazionale) la nostra bellissima Diletta Leotta. Per chi non lo sapesse è la super favorita per essere una delle spalle di Amadeus per Sanremo 2020. In fondo la Leotta è una delle conduttrici più apprezzate e richieste del momento. Sky, Miss Italia, Radio 105, Dazn, videoclip con Rovazzi. Senza contare gli sponsor, che la corteggiano come ...

MotoGp – Il mercato 2021 ed il suo futuro in Ducati - Dall’Igna svela : “io non ho un contratto Come quello dei piloti” : Dall’Igna guarda al futuro: le parole del Direttore Generale Ducati sui futuri piloti del team e non solo… Si è conclusa domenica a Valencia la stagione 2019 di MotoG con Marc Marquez si è aggiudicato il titolo iridato, seguito da Dovizioso e Vinales. Nelle ultime settimane ha tenuto banco il mercato piloti, non solo per l’attesa di scoprire il nuovo compagno di squadra di Marc Marquez dopo l’addio di Jorge Lorenzo, ...

Huawei FreeBuds 3 TWS non funzionano Come fare il reset : Ripristino delle impostazioni di fabbrica Huawei FreeBuds 3 è la soluzione migliore da adottare ogni volta che gli auricolari Huawei presentino dei problemi. È un processo semplice che tutti i possessori degli auricolari Huawei FreeBuds 3 devono conoscere.

Pignoramento dei conti per multe non pagate? È una bufala - ecco Come stanno le cose : “Se entrano nel tuo conto corrente per pignorare, secondo me siamo all’Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale“. Parola del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha commentato così il contenuto di un presunto emendamento alla legge di Bilancio di cui dava conto il sito del Corriere della sera con il titolo: multe e Imu non pagate? conti correnti saranno pignorati. Ma l’emendamento non c’è e, soprattutto, la ...

Papa Francesco - Eugenio Scalfari : "Come nasce la nostra amicizia. Ma non credo in Dio - bensì nel caos" : Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, ospite a Tagadà parla della sua famosa amicizia con Papa Francesco, che ha intervistato sovente. Come nasce? chiede Tiziana Panella. "La mia amicizia nasce dalla mia precedente amicizia con il Cardinale Martini che la pensava come il Papa, cioè vedeva la ne