3 app di aiuto per le donne che subiscono violenza

Trump chiede aiuto ad apple per le reti 5G : Il presidente americano durante la visita ai nuovi stabilimenti in Texas si è detto pronto a esentare la società americana da tutti i dazi della trade war. Il ruolo di Tim Cook, pontiere a metà strada tra Cina e Stati Uniti

Google ci tiene al vostro aiuto e aggiorna ancora l’app Crowdsource con alcune novità : Si aggiorna ancora Crowdsource, l'app studiata da Google per offrire agli utenti la possibilità di aiutare il colosso di Mountain View a migliorare i suoi prodotti L'articolo Google ci tiene al vostro aiuto e aggiorna ancora l’app Crowdsource con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Malware app Android : Google chiede aiuto agli esperti di sicurezza : Google chiede aiuto ad ESET, Lookout e Zimperium per frenare l’inarrestabile marea di Malware delle app Android scaricate dal Play Store e fonda l’App Defense Alliance. Nomi noti delle app di sicurezza che sono anche presenti sullo store Android, si associano con l’azienda di Mountain View per una collaborazione che (Continua a leggere)L'articolo Malware app Android: Google chiede aiuto agli esperti di sicurezza è stato ...

Devolver Digital accusa gli sviluppatori di un'app di auto-aiuto di aver copiato lo stile di GRIS : un'app di auto-aiuto chiamata The Fabulous sarebbe stata accusata di aver plagiato lo stile di GRIS, il puzzle-platform di Nomada Studio. The Fabulous è un'applicazione che sostiene di voler aiutare gli utenti a costruire delle sane abitudini "eliminando quelle cattive" ed è disponibile per i dispositivi mobile.Dal video pubblicato da Devolver Digital si può notare l'estrema somiglianza dei due titoli: le stesse inquadrature e gli stessi ...

Greta Thunberg - un disperato appello : "Ho bisogno di aiuto - ora non so più come fare" : Greta Thunberg fa un appello ai suoi fan. Un appello decisamente singolare. "Visto che #COP25 è stato ufficialmente trasferito da Santiago a Madrid ho bisogno di un po' di aiuto". Dopo l'annuncio dello spostamento della sede della conferenza sul clima dal Cile alla Spagna. "A quanto pare ho viaggiat

La Puglia che non si vede : 175 mila persone costrette a chiedere aiuto per mangiare - 25 mila sono bambini. La mappa della fame di Coldiretti : I dati diffusi in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione Fao. La regione è al sesto posto in Italia Aiuti con la "spesa sospesa"

Epatite C - appello degli specialisti alle istituzioni : “L’eliminazione del virus è possibile solo con l’aiuto della politica. Occorrono screening a tappeto” : Sono 193.815, secondo gli ultimi dati dell’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, (aggiornati al 7 ottobre), i trattamenti finora avviati, solo pazienti eleggibili, con almeno una scheda di Dispensazione farmaco. Numeri importanti, ma non ancora sufficienti: risultano infatti ancora da trattare, tra quelli con virus conclamato, fra 60mila e i 120mila pazienti stimati. Si stima, inoltre, che siano ancora oltre 200mila le persone stimate ...

Sarah Ferguson : Ho avuto molto aiuto per apparire così a 60 anni : La Duchessa di York, prossima al compleanno, rivela al “Daily Mail” di aver usufruito di parecchi ritocchini estetici per apparire più giovane al matrimonio della figlia. Sarah Ferguson è stata per anni la pecora nera della famiglia reale britannica. La Duchessa di York, protagonista di uno degli scandali più famosi e chiacchierati della royal family, si è rifatta una vita da quando è stata esiliata dal Palazzo. Prossima ai 60 anni, Fergie ...