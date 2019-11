Voglia di democrazia a Hong Kong

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) Le lunghe e ordinate code ai seggi caratterizzano le elezioni distrettuali diche stanno registrando un vero boom di partecipazione: alle 13:30 locali (6:30 in Italia), i votanti si sono attestati al 37%, pari a 1,52 milioni. Il dato, riferiscono i media locali, supera già il risultato dell’intera tornata elettorale del 2015, quando alle urne si recarono 1,47 milioni di elettori. I seggi resteranno aperti fino alle 15:30 italiane.Oggi, a4,13 milioni di cittadini potranno votare per il rinnovo di 452 seggi dei consigli distrettuali in 620 seggi elettorali in tutta la città. Le elezioni, primo appuntamento elettorale dall’inizio delle proteste anti-governative cominciate a giugno scorso, vengono viste come un referendum sulla popolarità del movimento pro-contro i sostenitori dell’amministrazione guidata da Carrie Lam, ...

