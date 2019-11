Sconcerti | la Juve non è abituata da anni ad avere un avversario stabilmente vicino

Sconcerti : 'Alla Juve manca il senso di Ronaldo per il gol' : Ieri sera, l’Allianz Stadium è stato teatro del big match Juventus-Milan. A parlare della sfida è Mario Sconcerti nel suo editoriale per il “Corriere della Sera”. La nota firma del giornalismo sportivo esordisce affermando che il Milan a Torino è stato autore di una buona prestazione, che però non dà il termometro della situazione dei rossoneri. Le squadre di serie A contro i bianconeri, secondo Sconcerti, danno sempre il massimo. “Contro la ...

Sconcerti : Il vantaggio reale della Juve adesso è di avere Higuain : Lukaku meglio di Cristiano Ronaldo in questo momento, ma la Juve ha Higuain, questo in sintesi il commento di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera Molto di quello che un anno fa significava Ronaldo, per gol, carisma indotto, curiosità generale, lo sta adesso significando Lukaku Naturalmente Lukaku non è paragonabile a Ronaldo, ma in questo inizio di autunno nemmeno Ronaldo è paragonabile a se stesso. Il vantaggio reale della Juve adesso è di ...

Sconcerti : la Juve resiste ma non insiste. L’Inter di Conte può approfittarne : Anche la Juve è stanca, non solo l’Inter. Ed “anche la Juve ha giocatori che si stanno velando”. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Conte può approfittarne. Tra i bianconeri c’è Cristiano Ronaldo meno presente, Bernardeschi che non esplode, Bentancur non all’altezza di Pjanic. “Manca attenzione ai dettagli, molti buoni tiri non diventano occasioni per superficialità”. A Napoli si fermano ...

Juventus-Bologna - Sconcerti : 'I rossoblu fastidiosi in casa - molto meno fuori' : La Serie A, dopo la seconda pausa per le nazionali, sabato riaprirà i battenti con la Juventus capolista e l'Inter seconda della classe. A parlare delle sfide dei bianconeri, dei nerazzurri e degli ultimi temi caldi riguardanti il calcio è il noto giornalista Mario Sconcerti nell'intervista per Calciomercato.com. Sconcerti, analizzando la gara Juventus-Bologna, ha evidenziato che gli ospiti sono capaci di rendere difficile la vita all'avversario ...

Sconcerti : Inter-Juve la differenza sta nel centravanti. All’Inter manca Lukaku : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti giudica il derby tra Inter e Juve una delle partite più intense degli ultimi anni. Che conferma che le due squadre si terranno testa fino alla fine. La differenza l’ha fatta il centravanti. Mentre Lautaro e Dybala escono alla pari, Lukaku scompare davanti a Higuain “Lukaku è forse il primo problema reale dell’Inter. È dentro la partita, ma non sa mai che fare, non pesa nonostante tutto quello ...

Sconcerti : Juve e Inter scivolano su un campionato di ghiaccio dove nessuno le avvicina : La classifica alla quinta giornata dice che la Juve e l’Inter corrono da sole, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Due squadre che hanno vinto in modo molto simile le proprie partite, ieri: la Juve ha dominato il secondo tempo, l’Inter il primo. Sia Juve che Inter scivolano su un campionato di ghiaccio dove nessuno le avvicina. E lasciano che la classifica spontaneamente evolva verso una sola corsa. La vera novità è ...