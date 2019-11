Samsung S11 è stato certificato in Cina | con caricabatterie TA800 | ricarica rapida 25w

Mettetevi comodi e fate la conoscenza di Samsung Galaxy S11e : ecco render e specifiche : Samsung Galaxy S11e svelato con specifiche tecniche, render e data di lancio da questo leak! L'articolo Mettetevi comodi e fate la conoscenza di Samsung Galaxy S11e: ecco render e specifiche proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S11 come non lo avete mai visto grazie a questi nuovi render e video a 360° : Samsung Galaxy S11 si mostra in render a 360° e procede anche a tutelare alcune funzioni della fotocamera dei registrando diversi marchi all'EUIPO L'articolo Samsung Galaxy S11 come non lo avete mai visto grazie a questi nuovi render e video a 360° proviene da TuttoAndroid.

Come sarà il Samsung Galaxy S11? Anteprima video e foto in rete : Che bel regalo per tutti i fan Samsung. Le prime immagini del Samsung Galaxy S11 sono servite da un esperto di indubbia autorevolezza Come Steve Hemmerstoffer in arte su Twitter OnLeaks. Il leaker che non è davvero secondo a nessuno in fatto di anticipazioni, ha fornito le foto render sulla base di CAD di fabbrica che dovrebbero proprio mostrare il successore del Samsung Galaxy S10. Quello che vedremo rappresentato in questo articolo è il ...

Samsung S11 il nuovo Galaxy con display a 120Hz : Uno degli utenti ha trovato un'impostazione nascosta che Samsung ha dimenticato di rimuovere dalla beta. Questa impostazione consente all'utente di passare teoricamente da 60Hz a 120Hz.

Arriva una mezza conferma sulla stabilizzazione ottica per lo zoom 5x dei Samsung Galaxy S11 : A qualche mese di distanza dalla presentazione dei Samsung Galaxy S11 i rumor tentano di ricostruire la possibile scheda tecnica dei prossimi top coreani L'articolo Arriva una mezza conferma sulla stabilizzazione ottica per lo zoom 5x dei Samsung Galaxy S11 proviene da TuttoAndroid.

Perché la batteria del Samsung Galaxy S11 sarà molto più grande : la nuova tecnologia : Manca ancora diverso tempo alla presentazione del Samsung Galaxy S11, ma le indiscrezioni si stanno facendo davvero incontenibili: in particolare è emerso che a stupire sarà soprattutto l'autonomia del prossimo top di gamma. Stando ad un rapporto proveniente dalla Corea del Sud, ITM Semiconductor si sarebbe occupata di fornire al colosso di Seul una batteria che si avvale della tecnologia PMP (Protection Module Packages), grazie alla quale le ...

Queste due nuove certificazioni del Samsung Galaxy S11 lo posizionano come uno fra i migliori smartphone del 2020 : Il Samsung Galaxy S11 riceve la certificazione 5G e presenta anche il supporto alla ricarica da 25W L'articolo Queste due nuove certificazioni del Samsung Galaxy S11 lo posizionano come uno fra i migliori smartphone del 2020 proviene da TuttoAndroid.

Schermo a 120 Hz e batteria maggiorata : questo Samsung Galaxy S11 inizia a fare paura : Nuovi rumor legati alla possibile capacità della batteria e all'utilizzo di uno Schermo a 120 Hz, dipingono un S11 davvero stratosferico rispetto al predecessore. L'articolo Schermo a 120 Hz e batteria maggiorata: questo Samsung Galaxy S11 inizia a fare paura proviene da TuttoAndroid.

Zero bordi con il Samsung Galaxy S11 : un netto passo in avanti rispetto al Galaxy S10 : Dovremo attendere ancora tre mesi abbondanti prima di conoscere i punti di forza dei nuovi Samsung Galaxy S11, ma le indiscrezioni di oggi 18 novembre sono già molto interessanti. Inutile dire che siamo distanti da news ufficiali sul top di gamma che verrà lanciato sul mercato nel primo trimestre del 2020. Tuttavia, dopo avervi parlato della fotocamera nel corso dell'ultimo fine settimana, è possibile fare un netto passo in avanti anche dal ...

Samsung ottimizza al massimo le cornici del Galaxy S11 mentre Sony punta al 2020 per rivoluzionare la gamma Xperia : Il Samsung Galaxy S11 dovrebbe montare un display con cornici sottili mentre i rumor sui nuovi smartphone Xperia di Sony puntano ad 2020 di fuoco L'articolo Samsung ottimizza al massimo le cornici del Galaxy S11 mentre Sony punta al 2020 per rivoluzionare la gamma Xperia proviene da TuttoAndroid.

Samsung S11 con fotocamera da 108 Megapixel ! : Samsung rilascierà a febbraio 2020 non solo uno smartphone con uno zoom migliore, ma anche con una un'eccellente fotocamera principale.

Veri registi con il Samsung Galaxy S11 : 5 modalità nuove di zecca : Le indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy S11 ed in particolare sul suo comparto fotocamera si fanno sempre più interessanti. Non abbiamo più dubbi sull'implementazione di un sensore principale da 108 MP ma ora gli esperti XDA-Developers sono riusciti pure a scovare nel file APK di quello che dovrebbe essere il prossimo software proprio della fotocamere le 5 modalità destinate a fare la differenza proprio sulla prossima serie. Conosciamole ...

Ecco dei render di HONOR V30 e Samsung Galaxy S11 : Una nuova foto ci conferma quattro delle varianti cromatiche su cui dovrebbe poter contare HONOR V30 in versione "base". Guardiamola insieme L'articolo Ecco dei render di HONOR V30 e Samsung Galaxy S11 proviene da TuttoAndroid.

Saranno 5 i Samsung Galaxy S11 : dettagli su tutti i modelli : Saranno tre i modelli del prossimo top di gamma Samsung Galaxy S11, o per meglio dire, volendo proprio essere precisi, cinque considerando anche le due versioni 5G previste. Ci ha pensato Evan Blass, meglio noto come @evleaks, a fornirci qualche altra indicazione a riguardo. I dispositivi differiranno innanzitutto per le diagonali degli schermi, da 6.2 o 6.4 pollici, 6.7 e 6.9 pollici rispettivamente. tutti e tre gli esemplari monteranno ...