Roma-Brescia | Fonseca | “nel primo tempo poca intensità” Poi spiega il ruolo e la

VIDEO Roma-Brescia 3-0 : highlights - gol e sintesi. Smalling straripante - segnano Mancini e Dzeko : La Roma ha sconfitto il Brescia per 3-0 nel match valido per la 14^ giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i giallorossi continuano a rimanere nei piani alti della classifica e a inseguire la qualificazione alla Champions League. La partita si è risolta nel secondo tempo grazie alla verve di uno scatenato Chris Smalling che ha segnato la rete del vantaggio e ha poi servito gli assist per i gol di Mancini e Dzeko. Di seguito il VIDEO con gli ...

Roma-Brescia - gli highlights del match – VIDEO : Roma-Brescia, gli highlights del match – VIDEO highlights Roma Brescia| E’ terminato il match tra Roma e Brescia, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights di Roma-Brescia L'articolo Roma-Brescia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Roma-Brescia 3-0 - le pagelle di CalcioWeb : Smalling l’uomo del match [FOTO] : Roma-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, secondo tempo di grande livello per la Roma che ha superato senza grossi problemi il Brescia. Partita di carattere per la squadra di Grosso nel prima tempo, nel secondo tempo è invece dominio giallorosso che trova per tre volte la via del gol in pochi minuti. La partita si apre con il gol di ...

Roma-Brescia 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali : Florenzi e Pellegrini dal 1' : La Roma torna a giocare all'Olimpico e riceve il Brescia, ultimo in classifica con 7 punti ma con una partita da recuperare, quella col Sassuolo, rispetto a tutte le altre squadre. I giallorossi...

Roma-Brescia - le formazioni ufficiali : Torregrossa-Donnarumma per Grosso : Continua il programma valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, un turno molto interessante ed in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Alle 15 match importanti per le zone alte e basse della classifica, in campo Roma-Brescia. La squadra di Fonseca sta disputando una buona stagione ma è reduce dalla sconfitta contro il Parma, l’occasione è quella giusta per tornare al successo. Il Brescia ...

Roma-Brescia streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Roma-Brescia streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Roma-Brescia, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Calcio : Mario Balotelli non convocato per la sfida tra Roma e Brescia dell’Olimpico : “In quel momento ho preferito mettere Mario da parte ed è tutto finito lì. Qualunque cosa succeda a lui viene subito ingigantito e questo non lo aiuta. A me piacerebbe poterlo aiutare, ma il lavoro spetta a lui che deve mettersi a disposizione dei compagni perché ne ha tutte le qualità“. Sono queste le parole del tecnico del Brescia Fabio Grosso, relativamente allo screzio che c’è stato con Mario Balotelli nel corso degli ...

Brescia - scoppia il caso Mario Balotelli : non è stato convocato per la partita contro la Roma : Il tecnico del Brescia, Fabio Grosso non ha convocato Mario Balotelli per la gara di domenica 24 novembre contro la Roma. L'attaccante in settimana è stato protagonista di un momento di tensione con l'allenatore che, nella conferenza stampa della vigilia, ha spiegato così i motivi della sua esclusio

Roma-Brescia - Balotelli escluso dalla lista dei convocati : rapporto compromesso con Grosso : L’allenatore del Brescia ha escluso Balotelli dalla lista dei convocati per il match con la Roma, aprendo dunque una profonda frattura Mario Balotelli non giocherà Roma-Brescia, Fabio Grosso infatti ha escluso l’attaccante italiano dalla lista dei convocati per la trasferta nella Capitale. Gianluca Checchi/LaPresse L’allenatore della squadra lombarda non ha dunque perdonato all’ex Marsiglia il comportamento tenuto ...

Roma-Brescia - le probabili formazioni : conferma per Pastore - fuori Balotelli : Roma-Brescia, le probabili formazioni – Si sfidano all’Olimpico Roma e Brescia. Entrambe arrivano da una sconfitta. Brutto stop al Tardini di Parma per la Roma di Fonseca, dopo un periodo positivo. Il Brescia non sembra aver giovato del cambio di allenatore. La prima di Grosso sulla panchina delle Rondinelle è stata un disastro: 0-4 contro il Torino. Due compagini che cercano il riscatto. Fonseca non si affiderà al turnover in ...

Roma-Brescia - streaming e tv : dove vedere la 13a giornata di Serie A : dove vedere Roma – Brescia streaming e tv, 13a giornata Serie A streaming Roma Brescia| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Roma Brescia arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di domenica 25 novembre alle 15.00. Roma Brescia in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti streaming, ritenuti però illegali come ...

Rocchi per Atalanta-Juventus - Roma-Brescia a Di Bello : Arbitri, assistenti, IV ufficiali, v.a.r. e a.v.a.r. che dirigeranno le gare valide per la 13/a giornata del campionato di serie A in programma domenica 24 novembre alle 15.00. Atalanta-Juventus (sabato 23/11, ore 15.00): Rocchi di Firenze (Peretti-Cecconi/IV: Doveri; var: Aureliano, avar: Carbone); Bologna-Parma (ore 12.30): Abisso di Palermo (Tegoni-Ranghetti/IV: Ghersini; var: Pasqua, avar: Preti); Verona-Fiorentina: Giua di Pisa ...

