Repubblica | Balotelli | a gennaio dovrebbe arrivare il divorzio col Brescia

(Di domenica 24 novembre 2019) In meno di due mesi, Marioè passato dall’essere una speranza a diventare un problema. Scrivedella delicata situazione in cui si trova ancora una volta SuperMario Era tornato a casa per inseguire l’utopia di un posto all’Europeo nell’Italia di Mancini in cui non riusciva a meritare una maglia, oggi ha perso anche il posto nelultimo in classifica: all’Olimpico contro la Roma non ci sarà, escluso dall’allenatore Fabio Grosso con cui il rapporto è tesissimo.dovrà cercare di ricucire il rapporto con il tecnico e con la società che non sembra migliorato neanche dopo il lungo colloquio con Cellino di venerdì scorso. Certo l’esclusione della trasferta a Roma non aiuta, ma l’allenatore è stato categorico «Pretendo grande ritmo e intensità in allenamento, chi non riesce a darmeli resta fuori» e Mario, dopo l’episodio dei cori ...

