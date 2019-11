Maurizio Battista | ore di ansia per la figlia di 3 anni Le parole del comico sui social

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 24 novembre 2019) Sono ore diper. Laminore, 3, è stata ricoverata in ospedale. Ad annunciarlo lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip suinetwork.ha poi sottolineato che la sua bambina è molto forte e che sta facendo il possibile per guarire. Anche la compagna Alessandra Moretti ha fatto sapere su Instagram di essere in ospedale accanto alla. Né Alessandra néhanno però chiarito il tipo di problema che sta riscontrando in questi giorni Anna e che ha spinto i genitori ad un ricovero immediato. “Grazie ai medici del Bambin Gesù di Roma…e si…le Annarelle sono forti…”, ha scrittosu Facebook, condividendo uno scatto che ritrae la mano dellaattaccata ad una flebo. Ilnon ha aggiunto per ora ulteriori dettagli. Poco dopo è apparso un messaggio condiviso dalla compagna Alessandra. Continua dopo la ...

EmanueleAnsel : Gossip Fanpage: La figlia di Maurizio Battista in ospedale: “Anna è forte, starà bene”. - maurizio_fa : RT @PamelaFerrara: Di Maio: 'Dopo di me può esserci solo Di Battista'. È ufficiale: sono passati alle minacce - stefano40370197 : Maurizio Battista - Dal Ginecologo... -