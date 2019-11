Lecce-Cagliari | il presidente dei salentini svela | “si gioca domani alle 15 | in caso

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari rinviata a domani - ore 15 : 00! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari ...

Probabili formazioni 13^ giornata : Lecce-Cagliari - si gioca domani alle 15 : 00. SPAL-Genoa - Pinamonti dal 1' : Probabili formazioni 13 giornata- Tutto pronto per il 13° turno di Serie A. Si partirà con la sfida tra Atalanta-Juventus, match di cartello in programma sabato alle ore 15:00. Sarri potrebbe affidarsi al tandem offensivo Higuain-Dybala, con Ronaldo out. Out Alex Sandro, mentre Pjanic resta ancora in dubbio. Gasperini ritroverà Zapata dal primo minuto, ma […] L'articolo Probabili formazioni 13^ giornata: Lecce-Cagliari, si gioca domani ...

Calcio - 13a giornata Serie A 2019-2020 : rinviata Lecce-Cagliari! Possibile recupero domani : rinviata Lecce-Cagliari. Questa è la decisione presa dall’arbitro Mariani vista l’impraticabilità del campo dello stadio Via del Mare. Le abbondanti precipitazioni che hanno colpito tutta la città pugliese nelle ultime ore hanno reso imPossibile il corretto svolgimento della partita. Una scelta dettata anche dal previsto peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore, con la pioggia che dovrebbe diventare ancora più intensa. ...

Lecce-Cagliari si recupera domani alle 15 : Dopo tre sopralluoghi l’arbitro Mariani insieme ai due capitani Lucioni e Nainggolan, ha rinviato Lecce-Cagliari. La sfida è stata rinviata

Lecce-Cagliari - terreno impraticabile per la troppa pioggia : rinviato il match del ‘Via del Mare’ : Il direttore di gara ha deciso di rinviare il match tra Lecce e Cagliari che si sarebbe dovuto disputare questa sera al ‘Via del Mare’ Lecce-Cagliari non si gioca, il match del ‘Via del Mare‘ è stato rinviato a causa delle condizioni del terreno di gioco, reso impraticabile dalla pioggia torrenziale che continua a cadere sul capoluogo pugliese. Dopo una serie di sopralluoghi insieme ai capitani delle due squadre, ...

Causa maltempo salta il match tra Lecce e Cagliari : rinvio a domani alle 18? : Lecce-Cagliari non si è giocata. Il terreno di gioco dello stadio Via del Mare non ha retto l’acqua scesa in

Maltempo - rinviata Lecce-Cagliari : 21.14 Il posticipo della tredicesima giornata di campionato fra Lecce e Cagliari è stata rinviata a causa della pioggia intensa caduta nel Salento nelle ore precedenti la partita. L'arbitro Mariani ha effettuato la terza e ultima ricognizione sul terreno del 'Via del Mare' alle 21.05 (la partita doveva cominciare alle 20.45) e ha constatato,sotto la pioggia ancora battente, l'impraticabilità del campo. Da fissare ora la data del ...

UFFICIALE : Lecce-Cagliari non si gioca! [FOTO] : Possibile recupero nella giornata di domani, alle ore 18, ma c’è il rischio che la situazione possa essere simile a quella di questa sera. 21.07 – UFFICIALE: Lecce-Cagliari non si gioca. L’arbitro comunica la decisione ai due capitani. 21.06 – Il pallone continua a non rimbalzare e la pioggia si fa più intensa. 21.03 – Terzo sopralluogo dell’arbitro Mariani con i due capitani. 20.54 – La palla ...

Aggiornamenti LIVE dal Via del Mare - ritardato l’inizio di Lecce-Cagliari [FOTO] : 21.03 – Terzo sopralluogo dell’arbitro Mariani con i due capitani. 20.54 – La palla rimbalza a fatica, specie sulle fasce. Ma si dovrebbe cominciare a giocare, decidendo magari a gara in corso il da farsi. In questo momento ci si sta occupando di togliere l’acqua dalle aree di rigore. 20.50 – ritardato l’orario di inizio della gara, in corso il secondo sopralluogo dell’arbitro Mariani. 20.35 ...

Aggiornamenti LIVE dal Via del Mare - Lecce-Cagliari non inizia : gara a rischio [FOTO] : 20.50 – Ritardato l’orario di inizio della gara, in corso il secondo sopralluogo dell’arbitro Mariani. 20.35 – Manca poco all’inizio di Lecce-Cagliari ma la gara potrebbe non disputarsi. Piove sul Via del Mare, in maniera incessante e copiosa. Lo fa da un po’ e dovrebbe continuare a farlo per tutta la serata. 19.45 – Un’oretta fa, peraltro, un calo di tensione ha provocato un black-out ...

Piove a dirotto sul Via del Mare - Lecce-Cagliari a forte rischio rinvio [FOTO] : Manca poco all’inizio di Lecce-Cagliari ma la gara potrebbe non disputarsi. Piove sul Via del Mare, in maniera incessante e copiosa. Lo fa da un po’ e dovrebbe continuare a farlo per tutta la serata. Un’oretta fa, peraltro, un calo di tensione ha provocato un black-out all’interno dell’impianto salentino. Sarà il direttore di gara Maurizio Mariani a prendere la decisione definitiva, dopo il consueto consulto ...

Lecce-Cagliari - le formazioni ufficiali : undici tipo per i sardi - c’è Shakhov nei giallorossi : Ultimo match della domenica valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo, in serata in campo Lecce e Cagliari. Momento strepitoso per la squadra di Maran che punta ad ottenere un nuovo risultato positivo, l’intenzione del club sardo è quella di lottare fino alla fine per una qualificazione in Europa. Momento magico per il Cagliari che gioca un calcio spettacolare e molto concreto ...

DIRETTA / Lecce-Cagliari in TV : formazioni UFFICIALI e pronostico : DIRETTA / Serie A giornata numero 13: Segui il risultato in tempo reale e le formazioni UFFICIALI Lecce-Cagliari IN TV – Il posticipo di questa sera, valido per la tredicesima giornata di Serie A, si disputerà questa sera alle ore 20:45. In campo andranno due squadre dai differenti obiettivi. Da una parte i padroni di […] Leggi tutto L'articolo DIRETTA / Lecce-Cagliari in TV: formazioni UFFICIALI e pronostico sembra essere il primo ...

DIRETTA / Lecce-Cagliari in TV : formazioni e pronostico. Match LIVE : DIRETTA / Serie A giornata numero 13 – Segui il risultato in tempo reale e le formazioni ufficiali Lecce-Cagliari IN TV – Il posticipo di questa sera, valido per la tredicesima giornata di Serie A, si disputerà questa sera alle ore 20:45. In campo andranno due squadre dai differenti obiettivi. Da una parte i padroni […] Leggi tutto L'articolo DIRETTA / Lecce-Cagliari in TV: formazioni e pronostico. Match LIVE sembra essere il ...