Israele | è scontro aperto nel Likud | cresce la fronda anti-Bibi

(Di domenica 24 novembre 2019) La rivoltainveste il. I “congiurati” sono usciti allo scoperto contestando apertamente le affermazioni “incendiarie” del premier dopo l’incriminazione per gravi reati di corruzione e abuso in atti d’ufficio decisa dal Procuratore generale israeliano, Avichai Mendelblit. A guidare la rivolta è una figura di primo piano del: l’ex ministro degli Interni, Gdeon Sa’ar, “Chiunque dirige il ramo esecutivo non può dire che la decisione di Mendelblit sia un tentativo di colpo di Stato legale. Non è giusto, non è responsabile”, ha affermato Sa’ar, considerato il principale rivale di Netanyahu nel partito, sabato a Channel 12 News. Rispondendo alle domande in studio durante il programma principale della serata, ha aggiunto: “Non sta riparando il sistema, sta distruggendo il ...

