Grillo non ferma l' assedio a Di Maio Morra | M5s torni senza leader

Grillo in difesa di Di Maio : "Non va sostituito - ma sostenuto" : Le varie anime dei 5 Stelle continuano ad affilare i coltelli, chiedendo la testa di Luigi Di Maio. La crisi d'identità e di consenso sta provocando un terremoto che mina anche la tenuta del Governo e per questo motivo Beppe Grillo ha deciso di intervenire nuovamente in prima persona, andando in soccorso di Luigi Di Maio che per lui, evidentemente, resta l'unica personalità in grado di gestire il Movimento 5 Stelle anche in questo momento di ...

Grillo : “Votateci per beneficenza”. Salvini : “Ormai non fa più ridere - poveretto. Fa pena” : "Avete scelto questa votazione, in Emilia-Romagna ci andiamo per beneficenza. Come dai un euro a uno per beneficenza, non puoi dare un piccolo voto anche a noi per beneficenza? Così magari facciamo da tramite tra una destra un pò pericolosetta", aveva commentato Beppe Grillo alla fine dell'incontro con Luigi Di Maio. Una frase su cui è tornato il leader della Lega, Matteo Salvini.Continua a leggere

Salvini : "Grillo pericoloso - non io" : 20.55 "Grillo è pericoloso, altro che Putin. Con una piattaforma da Playstation comanda e condiziona una delle forze di governo. Con me non si rischia". Così il leader della Lega Salvini, alla presentazione del libro di Bruno Vespa. Poi afferma: con me al governo "più diritti" e nessun "rischio". "Siamo e saremo una democrazia forte". Un'alleanza tra Lega e Italia Viva? "Impossibile".E sulla sua richiesta di "pieni poteri": "Ovviamente nel ...

Dalila Nesci si auto-candida governatrice della Calabria. L'appello a Grillo : ufficiale - l'M5s non esiste più : La deputata grillina Dalila Nesci si auto-candida governatrice della Calabria, con un messaggio diretto a Beppe Grillo. Nel Movimento 5 Stelle allo sbando e senza guida politica succede anche questo: "Sono a disposizione del M5s per rappresentare la mia terra - scrive -, perché non potrei mai permet

Luigi Di Maio processato dalla fronda M5s. Lo vogliono far fuori - Grillo non muove un dito : Come in ogni esercito in difficoltà, a un certo punto arriva il grido del generale che, assediato, inseguito da perdite continue, silenziosamente contestato, attacca i suoi. «Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell' Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movi

M5s - i due big sotto anonimato : "Beppe Grillo deve togliere il simbolo" - verso il crac pentastellato : La rivolta, nel M5s, è da tempo a livello di guardia. Forse oltre. Nel mirino Luigi Di Maio e Beppe Grillo, i due leader che - seppur con approcci differenti - hanno portato rispettivamente il M5s a tracollare (mangiato dalla Lega di Matteo Salvini) e poi al governo con il nemico di sempre, il Pd. I

Antisemitismo : Malan - ‘Di Maio non dia lezioni a Fi - Grillo citò Mein Kampf’ (2) : (Adnkronos) – “Ben altro prosegue Malan- si può dire di Luigi Di Maio che guida il partito di Beppe Grillo, quello che ha dato della ‘vecchia p…’ a Rita Levi Montalcini, anche lei senatrice a vita e vittima della persecuzione nazista, e in più Premio Nobel, quello che ha detto ‘Io sono oltre Hitler’, quello che nel suo blog ha riportato un’ampia citazione dal Mein Kampf senza altro commento ...

Elezioni Umbria - Paragone : “Alleanza col Pd non ha senso. Conte - Grillo e Fico sbagliano a insistere - torniamo a fare il Movimento” : “Questa alleanza non ha senso, non è logica. Per questo non siamo stati coerenti, e le persone lo hanno capito. Bisogna tornare a fare il Movimento”. A dirlo, il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, commentando la sconfitta del candidato presidente in Umbria appoggiato dai 5 stelle e dal Pd, Vincenzo Bianconi. L'articolo Elezioni Umbria, Paragone: “Alleanza col Pd non ha senso. Conte, Grillo e Fico sbagliano a insistere, ...