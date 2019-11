Conte | ‘A gennaio cronoprogramma di riforme che l’Italia attende da anni’ E su Ilva

Giuseppe Conte verso la fine : "Qua non superiamo gennaio". Le terribili voci dalla cena post-Rousseau : A nulla sono servite le rassicurazioni di Giuseppe Conte durante la cena riparatoria, il verdetto di Rousseau è piombato sul governo generando non pochi danni. Il sì alle liste autonome M5s per le regionali ha messo in difficoltà il Pd che ora vede sempre più lontana la vittoria in Emilia-Romagna. E

Inter - Conte non lo vorrebbe più : possibile cessione a gennaio per Borja Valero : L'Inter sarà molto attiva nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Si è parlato molto dell'esigenza di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, viste le difficoltà riscontrate a livello numerico a causa di alcuni infortuni in questa prima parte della stagione. Ma il club nerazzurro si muoverà anche per quanto riguarda il capitolo cessioni, visto che ci sono alcuni giocatori che non sembrano rientrare nei piani dell'ex ...

CAOS GOVERNO/ Mannino : Zingaretti - torna al Pci e sfiducia Conte a gennaio : Elezioni a gennaio per dare chiarezza al quadro politico e "costringere" Salvini a un profilo più europeista. Il M5s? Non è idoneo a guidare il Paese

Calciomercato Inter - un trio delle meraviglie per Conte - Marotta tratta per gennaio - Mertens - Tonali e Chiesa : Un Calciomercato scoppiettante quello che si appresta a fare il direttore generale dell’Inter Marotta. Antonio Conte ha più volte detto che vuole a tutti i costi che la sua rosa sia rinforzata. Il motivo è molto semplice, tra squalifiche e soprattutto infortuni sono sempre gli stessi giocatori che scendono in campo. La mancanza di una rosa ampia si avverte soprattutto in attacco dove servono alternative a Lukaku e Lautaro ...

Antonio Conte - sfogo e vittoria : l'Inter torna sul mercato - due grossi nomi a gennaio : Lo sfogo di Antonio Conte, dopo la sconfitta in Champions con il Borussia Dortmund, sembra aver attivato l'Inter per soddisfare le richieste del tecnico per rinforzare la rosa. In casa Inter è andato in scena un confronto con la dirigenza al completo nel centro sportivo di Appiano Gentile, scrive la

Inter - Conte chiede rinforzi per gennaio : già individuati i profili per rinforzare la rosa nerazzurra : L’allenatore nerazzurro ha chiesto con decisione alla società di rinforzare la rosa, ecco quali potrebbero essere i colpi da piazzare nel mercato di gennaio Lo sfogo di Antonio Conte, seppur non sia piaciuto all’Inter, pare abbia ottenuto gli effetti sperati. La società infatti ha deciso di Intervenire sul mercato di gennaio, rinforzando una rosa che al momento appare davvero troppo corta, soprattutto considerando i tre impegni ...

Inter - De Paul e Kouame sarebbero gli obiettivi di gennaio per acContentare Conte : L'Inter ha bisogno al più presto di rinforzi. Nelle scorse partite è emersa tutta la stanchezza degli undici titolari che hanno giocato quasi tutte le partite dall'inizio della stagione. Ad aggravare la situazione si sono aggiunti i vari infortuni, ultimo quello di Matteo Politano. A sottolineare il problema numerico che affligge il club nerazzurro è stato lo stesso Antonio Conte che ha mandato un chiaro messaggio alla società, invitandola ad ...

Matteo Salvini gode - regionali in Calabria il 26 gennaio. Election day con l'Emilia - Conte - Pd e M5s travolti? : Una slavina su Pd e M5s chiamata "Election day". Il 26 gennaio è la data scelta dal governatore uscente Mario Oliverio, democratico, per le elezioni regionali in Calabria. Data cruciale, perché coincide con il voto in Emilia Romagna. Di fatto, un assist a Matteo Salvini e alla Lega visto che più il

Calciomercato : Benevento e Crotone potrebbero Contendersi Paletta a gennaio : Una classifica ottima alla luce delle ambizioni estive. Il Crotone di Giovanni Stroppa, nonostante due sconfitte rimediate negli ultimi due turni di Serie B, continua a guardare in alto, cullando il sogno della promozione diretta nel massimo campionato. Un obiettivo che, ad oggi, risulta difficile ma non impossibile da raggiungere. Quest'ambizione sembra più concreta per il Benevento, attualmente capolista in cadetteria con 21 punti e con 3 ...

Il destino del presidente del Consiglio Giuseppe Conte appare segnato : voto a gennaio : Il Rottamatore fiorentino è pronto a staccare la spina al Governo Conte. Il piano passa da due opzioni. Potrebbe tenersi

Inter : le priorità di Conte per il mercato di gennaio sarebbero Vidal e Darmian : Tutti parlano di Nemanja Matic (Manchester United) e di Ivan Rakitic (Barcellona) come probabili rinforzi dell'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. In realtà, sembra che l'assalto ad uno dei due centrocampisti possa essere portato durante il calciomercato estivo, mentre per i prossimi mesi Antonio Conte avrebbe già fatto due nomi ben precisi alla società. Il tecnico leccese, infatti, gradirebbe avere con sé alla Pinetina il suo ...

Inter - Conte chiede rinforzi : a gennaio potrebbe arrivare Matic (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri dovranno rinforzare la rosa a gennaio, visto che il tecnico, Antonio Conte, ha evidenziato questa necessità per continuare ad essere competitivi almeno fino alla fine di questa stagione. Grazie al successo ottenuto ieri in casa del Brescia per 2-1, con gol decisivi messi a segno da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, il club meneghino è balzato ...

Episodios - mostra fotografica Contemporanea a Roma dal 23 ottobre all’11 gennaio : Roma – La mostra Episodios: Fotografia contemporanea uruguaiana, ideata da Photology e curata da Martín Craciun, presenta per la prima volta in Italia, a Roma, una selezione di scatti di 9 artisti contemporanei uruguaiani. Da mercoledì 23 ottobre fino all’11 gennaio 2020 la Sala Dalí dell’Instituto Cervantes, a Piazza Navona, ospita 44 opere (colore e bianco/nero) di Natalia Ayala, Pablo Guidali, Irina Raffo, Federico Rubio, Francisco ...

Calciomercato Inter - Conte una furia dopo la partita con il Sassuolo a Marotta ha chiesto per gennaio due grandi colpi : Un Antonio Conte arrabbiatissimo dopo la partita giocata dalla sua Inter contro il Sassuolo. Una partita che si era messa sul binario giusto per l’Inter ma che fino alla fine il Sassuolo ha rischiato di pareggiare. In panchina l’ex allenatore della nazionale ha fatto volare di tutto, ha preso a calci bottigliette e tutto ciò che aveva sotto i piedi. L’allenatore, sembra che abbia chiesto un urgente incontro con il DS Marotta. Antonio ...