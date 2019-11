Ordine di allontanamento o daspo urbano | cos’è | finalità e chi lo impartisce

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 23 novembre 2019)die chi loForse non tutti sanno che, secondo la legge italiana attuale, l’dioggi non vale più soltanto per gli stranieri extracomunitari che commettono qualche infrazione, ma anche – potenzialmente – per tutti i cittadini italiani e la collettività in generale. Insomma, oggi il campo di applicazione di questo istituto è potenzialmente molto più ampio. Vediamo allora quali sono i tratti caratteristici di tale provvedimento, chiamato anche “”, ovvero una versione estesa a vie e quartieri del cosiddetto “sportivo” (il Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), previsto al fine di impedire reati e violenze nei luoghi sede di avvenimenti sportivi. Se ti interessa saperne di più sull’di servizio, cos’è, a chi è ...

telecitynews24 : ?? NOVI LIGURE: POLIZIA MUNICIPALE INDIVIDUA PARCHEGGIATORE ABUSIVO ?? Predisposto ordine di allontanamento ??… - dado27029 : Ordine allontanamento: cos’è? - laleggepertutti : Ordine allontanamento: cos’è? - -