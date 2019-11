Operaio edile di 22 anni cade e resta impalato | la barra di ferro si ferma a 3 cm dal

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Un ragazzo di 22è caduto da una piattaforma e, dopo un volo di 13 metri, è rimastosu un’asta diche lo ha trafitto, sfiorandogli la spina dorsale endosi a tre centimetri dal cuore. È quanto successo in Cina, nella città di Huzhou, a un giovaneal lavoro in un cantiere: subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Zhejiang University, dove è stato operato d’urgenza. Dopo un delicato intervento durato diverse ore, i medici sono riusciti ad estrarre lache lo aveva trafitto attraversando diversi organi interni e hanno spiegato che, l’operazione è stata eseguita grazie a un’ecografia in 3D che mostrava il percorso seguito dall’asta nel suo corpo. La punta acuminata si èta a soli tre centimetri dal suo cuore: il giovane si è salvato per miracolo. Ora il 22enne è ricoverato in ...

