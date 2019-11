No Mes | No euro

Contratto Sanità - arriva il rinnovo : aumento di 190 euro al Mese in busta paga : Buone notizie per 130mila lavoratori del comparto Sanità: dal Consiglio dei Ministri è arrivata la ratifica del Contratto...

Casarin : la sterzata di Rizzoli prova a riportare gli arbitri a livello europeo dopo Mesi di deriva : La lezione di Rizzoli in cattedra, qualche giorno fa, è riuscita con lucidità a spiegare le regole introdotte in estate. dopo il caos delle decisioni arbitrali dell’avvio di campionato. “Un atto di coraggio e di protezione degli arbitri, costretti a capovolgere metri di giudizio consolidati. Una ventata di cervellotica severità che ha coinvolto giocatori e allenatori, con dati di provvedimenti disciplinari molto più alti, come ...

71 Giga e minuti e SMS illimitati a 7 - 99 euro al Mese con rete Vodafone? Ecco Attacco Mondiale : Anche Rabona Mobile partecipa al Black Friday 2019 con Attacco Mondiale: 71 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti al costo mensile di 7,99 euro. L'articolo 71 Giga e minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese con rete Vodafone? Ecco Attacco Mondiale proviene da TuttoAndroid.

Carlo Cottarelli sul Mes : "L'Europa presta denaro ai Paesi in difficoltà portandoli a una crisi profonda" : Il Mes sta facendo discutere il governo. Dall'opposizione alla maggioranza, Giuseppe Conte è colpito su tutti i fronti. La questione si sintetizza in una sola domanda: ma questa riforma al Meccanismo europeo di stabilità è un bene o un male? A dare una spiegazione è Carlo Cottarelli che, sulle colon

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : si comincia al Forum - gli uomini di Messina sfidano i finalisti della scorsa edizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:38 Ecco la presentazione delle due squadre al Mediolanum Forum. Milano senza Gudaitis e della Valle, Efes senza Dunston e Moerman 20:35 Dieci minuti all’inizio del match! 20:30 Lo scorso anno fu proprio questa partita, ma in Turchia, a decretare la fine delle ultime, residue speranze di Milano, proprio nella giornata conclusiva, di arrivare fino a quei quarti di finale che mancano ...

Europa Uomo : le iniziative per il Mese della prevenzione del tumore alla prostata : Anche quest’anno, nel mese di novembre dedicato alla prevenzione del tumore alla prostata, Europa Uomo Italia partecipa a numerose iniziative sul territorio italiano, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della corretta informazione riguardo alle patologie della prostata, promuovere la salute maschile e agire per un maggiore impegno collettivo nei confronti della ricerca. Convegni e giornate dedicate a visite gratuite saranno ...

Offerta Black Friday DAZN 6 Mesi a 39 - 99€ nei punti vendita UniEuro : Saranno un Black Friday e un Cyber Monday da non perdere per gli appassionati di sport. Da venerdì 22 novembre a domenica 8 dicembre, infatti, DAZN offre la possibilità di acquistare, solo nei negozi UniEuro,...

Trenta - Corriere : “Affito di 141 euro al Mese per la casa della Difesa”. Lei diceva di pagarne 540 : Non 540 euro al mese, come l’ex ministra aveva dichiarato, ma molti meno: 141,76 euro è il canone mensile che Elisabetta Trenta paga per l’affitto della casa di servizio del ministero della Difesa. Diventano al massimo 314,95 euro di affitto se si include anche la rata per l’utilizzo dell’arredamento. Lo rivela il Corriere della Sera, citando la relazione preparata dal dicastero per rispondere alle interrogazioni dei ...

