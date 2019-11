Manca la svolta culturale e il sostegno economico

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) Ci siamo, è la settimana della violenza contro le donne, si avvicina una ricorrenza che non dovrebbe esistere: il 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E come ogni anno la celebrazione contempla una quantità industriale di seminari, convegni, appelli, spettacoli teatrali, mostre, organizzati per denunciare la violenza e promuovere la cultura della parità di genere. Si tratta sicuramente di iniziative di sensibilizzazione preziose, che hanno aumentato la consapevolezza di molte donne, spinte più di prima a denunciare e ed entrare in contatto con le istituzioni e i servizi dedicati. Si è anche consolidata la consapevolezza che alla radice del fenomeno c’è un problema. Un enorme problema, che si chiama patriarcato, grande e pesante come un macigno. La sensazione ...

