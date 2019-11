Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) Ieri sera ilDortmund ha giocatoil Paderbon ultimo in. Ha chiuso il primo tempo sotto di tre gol, poi la rimonta e il pareggio arrivato al 92′ con il gol di. Ma la partita ha fatto arrabbiare Favre,e anche il direttore sportivo, Michael Zorc. Il tecnico delha definito il primo tempo del match “disastroso”. Il ds ha dichiarato: “Del tutto inaccettabile, bisogna chiedere scusa ai tifosi” Anchesi è sfogato, ai microfoni di Dazn: “Non sappiamo cosa sia successo, ma non possiamo mai più giocare così. E’una vergogna, assolutamente una m***a. L’allenatore ci mette alla grande in campo, siamo noi i responsabili di ciò che accade in partita. Parliamo di noi stessi, non di lui. E se 80mila persone vengono a vederci il venerdì sera, non possiamo offrire qualcosa del genere”. Adesso ...

napolista : Il Borussia rischia una figuraccia contro l’ultima in classifica. Reus: “E’ stata una vergogna” Lo sfogo del capita… - RSIsport : ???? Il Borussia Dortmund @BVB rischia grosso e acciuffa un pareggio all'ultimo respiro contro il Paderborn ultimo i… -