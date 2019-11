Crisi M5S | vertice d’urgenza tra Grillo infuriato e Di Maio Il capo politico

Graziano Delrio e la Crisi del M5s : "Ecco cosa cambia con Alessandro Di Battista leader". Timori al Nazareno : Se Alessandro Di Battista diventasse il nuovo capo politico del Movimento 5 stelle il dialogo sarebbe "più difficile". Graziano Delrio, in una intervista a La Repubblica, analizza le conseguenze sul Pd e sul governo di un cambio alla guida dei grillini: "Il Movimento deciderà i suoi vertici da solo"

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - intesa ritrovata : non solo Crisi di governo - voci sul piano M5s : Luigi Di Maio è in prima linea nel criticare il governo di Giuseppe Conte sul fondo salva-Stati. E per chi tiene alla vita dell'esecutivo è la conferma di un sospetto: che Di Maio, incapace di convivere con il Pd, ammaliato dalle sirene sovraniste che sente forti nel Paese, non aspetti altro che la

Mahle : Costanzo (M5S) - ’per Crisi azienda riconversione unica strada’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Mahle: la riconversione produttiva unica via percorribile per scongiurare l’ennesima delocalizzazione e salvaguardare i lavoratori. Questa mattina a La Loggia ho avuto modo di partecipare all’incontro con il monsignor Cesare Nosiglia, i sindaci dei comuni vicini, le famiglie dei lavoratori e le parti sociali dell’azienda tedesca Mahle . Tutta la comunità è seriamente preoccupata per la ...

Ilva - Graziano Delrio - l'accelerazione che porterà alla Crisi di governo tra Pd e M5s : Se non può farlo il governo, ci penserà Graziano Delrio. L'ex ministro Pd, in accordo con Nicola Zingaretti, è intenzionato a forzare la mano sull'Ilva e piegare le resistenze di Luigi Di Maio e M5s, presentando alla Camera un emendamento per reintrodurre lo scudo penale e cercare così di convincere

Gian Marco Centinaio - la verità sulla Crisi con i M5s : "Proposi a Di Maio alcune cose ma lui rifiutò" : In molti si sono chiesti il perché Matteo Salvini abbia deciso di chiudere con Luigi Di Maio e cedere le poltrone del governo a Pd e Cinque Stelle. Lo stesso leader della Lega aveva riferito di "essere stanco dei troppi no" ed etichettato la Tav "come la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Eppu

La notte in cui stava per rompersi il patto Pd-M5S Franceschini : “Volete la Crisi?” : Il fondo di 20 milioni per la lettura dei giornali nelle scuole scatena la lite tra Di Maio e Franceschini. Il leader M5S: inaccettabile. Il ministro dem alla Cultura: a saperlo, ci avrei pensato dieci volte prima di mettermi con voi

M5s-Pd - un'alleanza che è (già) sull'orlo di una Crisi di nervi : processo a Di Maio : L'annuncio del M5s: "Alle prossime regionali corriamo da soli". In casa pentastellata si mette davvero in discussione la...

Immigrazione - la risoluzione europea bocciata svela distanze e ipoCrisie di Pd e M5s : La risoluzione europea sui “porti aperti”, votata dal Pd e bocciata a causa dell'astensione dei Cinque Stelle è la prova che non c'è accordo nella coalizione giallorossa sul tema Immigrazione. A dominare è l'ipocrisia: mentre i Cinque Stelle non vogliono cancellare il decreto sicurezza bis, il Pd non si capisce cosa voglia fare dell'accordo sulla Libia.Continua a leggere

Sondaggi politici - Crisi Pd-M5s/ Ok Quota 100 ma 50% boccia la Manovra del Governo : Sondaggi politici, il giudizio sulla Manovra del Governo Pd-M5s: il 50% boccia la Finanziaria mentre il 58% dà fiducia alla Quota 100 di Lega e 5Stelle

Manovra 2020 con il botto - 8 miliardi di nuove tasse del Conte bis - M5S in rivolta si va verso una nuova Crisi di governo? : Sono all’incirca 8 miliardi gli introiti previsti dalla nuova legge di bilancio grazie alle nuove tasse e balzelli in arrivo. La stesura della nuova legge finanziaria ha provocato non pochi mal di pancia all’interno del governo. In particolare nel M5S che sul suo sito ufficiale ha rilasciato un durissimo comunicato stampa chiedendo un immediato incontro chiarificatore con il Premier Conte e con gli altri partiti di maggioranza, Pd in ...

Luigi Di Maio - "tre proposte M5s sulla manovra - se non passano salta tutto". Conte - Crisi oltre il ridicolo : "Se va a casa il M5s è difficile che possa ancora esistere una coalizione di governo". Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico dei grillini, lancia un nuovo avvertimento a Giuseppe Conte e il paradosso è che lo fa usando gli stessi toni da ultimatum rinfacciati al premier. "Sono soddisf

Agroalimentare : Corrao (M5S) - 'Crisi per dazi e sanzioni - Ue attivi clausole salvaguardia' (2) : (Adnkronos) - Le clausole di salvaguardia, spiega l'eurodeputato, "possono essere attivate quando le importazioni provocano o minaccino di provocare grave impatto e difficoltà sui produttori di una Regione. Ed è esattamente quello che sta accadendo nel sud Italia con i nostri produttori di olio d’ol

Agroalimentare : Corrao (M5S) - ‘Crisi per dazi e sanzioni - Ue attivi clausole salvaguardia’ : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – “A distanza di anni sulla crisi del settore Agroalimentare la Commissione Ue ci ha dato ragione. Il comparto è in grave difficoltà per via di dazi e sanzioni, soprattutto nel sud Italia, e occorre intervenire immediatamente”. Così l’eurodeputato del M5S Ignazio Corrao commenta le dichiarazioni del commissario europeo per l’Agricoltura Phil Hogan al Consiglio Ue del 14 ottobre. ...