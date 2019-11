TG RDN del 22 11 19

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019) RIFIUTI, COSTA: ROMA NON SI PUÒ COMMISSARIARE Roma – “La legge non me lo consente”. Cosi” il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha risposto oggi a chi gli chiedeva della possibilita’ di commissariare la gestione dei rifiuti a Roma, anche alla luce dei contrasti tra Campidoglio e Regione Lazio sull’individuazione di nuove aree di smaltimento. “Da quando sono ministro, sto facendo il facilitatore tra il governatore, la sindaca e gli staff tecnici” ha spiegato Costa, aggiungendo che “e’ il momento di applicare il piano regionale rifiuti in tutto il Lazio, incominciando a fare gli impianti. Non e’ soltanto una questione di Roma”. ROMA, AL VIA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE EX CASERME GUIDO RENI Via libera alla riqualificazione delle ex caserme di via Guido Reni, nel quartiere Flaminio, con nuovi spazi pubblici, ...

