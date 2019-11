Samsung Galaxy Fold con 200 GB di Internet? Si può | con 3 Tre!

Samsung Galaxy A51 prende in prestito il display del Note 10 : ecco render e specifiche : Un nuova ondata di rumor svelano i render del nuovo Samsung Galaxy A51 che dovrebbe montare una fotocamera posteriore con quattro sensori L'articolo Samsung Galaxy A51 prende in prestito il display del Note 10: ecco render e specifiche proviene da TuttoAndroid.

C'è luce in fondo al tunnel : anche i Samsung Galaxy S10 con SoC Exynos possono installare la Unofficial LineageOS 17 : La custom ROM Unofficial LineageOS 17 è finalmente disponibile per i Samsung Galaxy S10 basati su SoC Exynos

TIM - con questa offerta - vi darà la giusta scusa per acquistare un nuovo Samsung Galaxy S10e : Dal 25 novembre all'8 dicembre TIM attiverà una offerta del Black Friday per acquistare un Samsung Galaxy S10e a rate e senza anticpo

Samsung Galaxy S11 come non lo avete mai visto grazie a questi nuovi render e video a 360° : Samsung Galaxy S11 si mostra in render a 360° e procede anche a tutelare alcune funzioni della fotocamera dei registrando diversi marchi all'EUIPO

Sta per arrivare in Europa una patch cruciale per il Samsung Galaxy S8 : riscontri dagli USA : Giungono oggi 22 novembre alcune novità assai importanti per gli utenti che si sono portati a casa un Samsung Galaxy S8 in questi due anni e mezzo. Come vi abbiamo riportato poche settimane con un pezzo specifico sul nostro magazine, infatti, il produttore coreano ci aveva preannunciato il rilascio di una patch molto importante soprattutto per il device commercializzato ad inizio 2017. Il motivo in questo frangente risiede puramente in ...

Come sarà il Samsung Galaxy S11? Anteprima video e foto in rete : Che bel regalo per tutti i fan Samsung. Le prime immagini del Samsung Galaxy S11 sono servite da un esperto di indubbia autorevolezza Come Steve Hemmerstoffer in arte su Twitter OnLeaks. Il leaker che non è davvero secondo a nessuno in fatto di anticipazioni, ha fornito le foto render sulla base di CAD di fabbrica che dovrebbero proprio mostrare il successore del Samsung Galaxy S10. Quello che vedremo rappresentato in questo articolo è il ...

Samsung S11 il nuovo Galaxy con display a 120Hz : Uno degli utenti ha trovato un'impostazione nascosta che Samsung ha dimenticato di rimuovere dalla beta. Questa impostazione consente all'utente di passare teoricamente da 60Hz a 120Hz.

Samsung Galaxy A71 avrà una batteria di tutto rispetto - così come quella dell'ancora ignoto Sony K9170 : Arrivano interessanti notizie circa la batteria del Samsung Galaxy A71 e del Sony K9170, smartphone del colosso cinese ancora ignoto

Conviene la Samsung Galaxy Celebration Box? Analisi prezzo del contenuto : Avete già sentito parlare del Samsung Galaxy Celebration Box? In occasione del decennale che decorre quest'anno dal lancio del primo Galaxy, l'azienda di Seul ha ben pensato di proporre una scatola speciale, il cui protagonista assoluto è il Samsung Galaxy Note 10 Plus. Il phablet di ultima generazione nella sua veste migliore sarà accompagnato da alcuni altri accessori, tra cui lo smartwatch Galaxy Watch Active 2 e le cuffie wireless Galaxy ...

Come il Motorola RAZR il Samsung Galaxy Fold 2? Le ipotesi possibili : Si riaffaccia il Samsung Galaxy Fold 2, dispositivo di cui ormai si parla spessissimo e che dovrebbe un po' assumere le sembianze del Motorola RAZR. Come riportato da 'SamMobile', il colosso di Seul sembra più che intenzionato a seguire questa direzione, Come mostrato da un'animazione pubblicata di recente su Twitter e presumibimente esibita dal secondo display mentre il telefono è sotto carica. L'utente che si è preso la briga di condividerla ...

Sempre più probabile un design a sorpresa per il Samsung Galaxy Fold 2 : Sembra Sempre più probabile che per il Samsung Galaxy Fold 2 il produttore decida di cambiare form factor e puntare su un design a conchiglia

Per il Black Friday 2019 il Samsung Galaxy S10e : proposta allettante di TIM : Per il Black Friday 2019 non cercavate che il Samsung Galaxy S10e? TIM potrebbe accontentarvi proponendolo a piccole rate a 0 anticipo a partire dal 25 novembre (promozione valida fino all'8 dicembre). Come riportato da 'mondomobileweb.it', il contributo mensile è pari a 10 euro, per 30 mesi. Il prezzo complessivo del dispositivo è di 779.90 euro: il risparmio sarebbe quindi di 480 euro accettando l'offerta di TIM. Vi ricordiamo anche che il ...

Arriva una mezza conferma sulla stabilizzazione ottica per lo zoom 5x dei Samsung Galaxy S11 : A qualche mese di distanza dalla presentazione dei Samsung Galaxy S11 i rumor tentano di ricostruire la possibile scheda tecnica dei prossimi top coreani

Samsung Galaxy A71 non ha più segreti grazie a questi render e video a 360° : Numerose immagini render e un video a 360 gradi ci mostrano come sarà il nuovo Samsung Galaxy A71