Sam Lake | director di Remedy | è al lavoro su una nuova storia | che sia il sequel di

NBA – Infortunio Anthony Davis - Lakers in apprensione : l’esito degli eSami medici : Infortunio per Anthony Davis nella tournèe in Cina: problema al pollice per la nuova stella dei Lakers. I primi esami medici hanno escluso una lesione dei legamenti Maledizione cinese. Per le franchigie NBA la tournèe cinese è stata alquanto problematica: prima le questioni extra sportive che hanno generato il polverone legato al caso Morey, poi anche i problemi in campo. Nelle ultime ore i Los Angeles Lakers sono in forte apprensione per ...