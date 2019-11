Rubavano con malware dati sensibili di Agenzia delle entrate | Inps e Aci

Rubavano con destrezza nelle gioiellerie : arrestati madre e figlio : Il copione era sempre lo stesso: entravano in gioielleria, lui distraeva la commessa e lei rubava. Sono finiti così in manette madre e figlio di Ragusa, ladri seriali di gioiellerie. I due sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza dei negozi dove mettevano in atto il furto. Le denunce sono iniziate il 12 settembre scorso, quando la squadra volante della Questura di Ragusa è intervenuta in una gioielleria che denunciava un furto ...