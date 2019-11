Omicidio del piccolo Loris | condanna definitiva a 30 anni per la madre

In Cassazione l'Omicidio del piccolo Loris. Il pg : "Confermare la condanna della madre a 30 anni" : La difesa di Veronica Panarello contesta la "illogicità" della sentenza d'appello sul delitto nel Ragusano. La pubblica accusa: "Era capace di intendere e di volere". Oggi la sentenza

Si aprirà il 26 febbraio il processo ai due americani per l'Omicidio del carabiniere a Roma : Avrà inizio il 26 febbraio prossimo, davanti alla prima corte d'assise di Roma, il processo agli americani ?Finnegan Lee Elder e ?Cristian Gabriel Natale Hjorth, ritenuti responsabili dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate il 26 luglio scorso nel quartiere Prati, a Roma. Lo ha deciso il gip Chiara Gallo accogliendo la richiesta di giudizio immediato sollecitata una settimana fa dalla procura. Ai due giovani ...

Omicidio Caruana Galizia - proteste dopo l’arresto del presunto mandante : manifestanti chiedono dimissioni del primo ministro : Centinaia di manifestanti, mercoledì 20 novembre, si sono ritrovati davanti all’ufficio del primo ministro maltese, Joseph Muscat, per chiederne le dimissioni. La protesta è scoppiata nel giorno dell’arresto del presunto mandante dell’Omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017. I manifestanti hanno urlato “Giustizia” e invocato il passo indietro del primo ministro L'articolo Omicidio Caruana ...

Omicidio Caruana Galizia - arrestato imprenditore maltese. Gli affari col governo del mandante Fenech : E' a un punto di svolta l'inchiesta sull'uccisione della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, il 16 ottobre del 2017. A poche ore dalla promessa di grazia fatta dal premier maltese Joseph Muscat al presunto mediatore dell'Omicidio, questa mattina all'alba è stato arrestato l'uomo d'affari Yorgen Fenech, uno dei principali imprenditori di Malta, sospettato di essere il mandante dell'Omicidio. Sul suo presunto coinvolgimento in un giro di ...

Il processo - trama 1° episodio del 29 novembre : Linda accusata dell'Omicidio di Angelica : Debutterà con il primo episodio venerdì 29 novembre su Canale 5 la serie 'Il processo', un legal thriller interpretato da Vittoria Puccini e Francesco Scianna. Archiviata la terza stagione de L'isola di Pietro, Mediaset continuerà la programmazione del prime time con fiction in cui ancora una volta ci sarà un giallo da risolvere. Ne 'Il processo', però, l'atmosfera sarà meno 'rilassata' di quella del piccolo comune di Carloforte. Nella nuova ...

Il flash mob delle sardine arriva a Modena. Salvini denuncia : "La promotrice invocava il mio Omicidio" : Il suo nome non compare più tra gli organizzatori. L'appuntamento, alle ore 19, è stato spostato da piazza Mazzini a piazza Grande viste le adesioni. Mattia Sartori: "La sfida che abbiamo lanciato a Bologna è di trasformarsi da leoni da tastiera a sardine reali"

L’esecuzione della condanna a morte di Rodney Reed - un uomo al centro di un controverso caso di Omicidio in Texas - è stata sospesa a tempo indeterminato : L’esecuzione della condanna a morte di Rodney Reed, un uomo al centro di un controverso caso di omicidio in Texas (Stati Uniti), è stata sospesa a tempo indeterminato. Lo ha deciso ieri la Corte di Appello del Texas, ordinando al

Omicidio Cucchi - due carabinieri condannati a 12 anni. Legale della famiglia : “Sentenza sia segnale per tutti” : Fu Omicidio quello di Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato dai carabinieri il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all'ospedale Sandro Pertini di Roma. I giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato a 12 anni di carcere con l'accusa di Omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro; assoluzione 'per non aver commesso il fatto' invece per il militare dell'Arma ...

