Morte di uno stilista

Fuma un pacchetto di sigarette al giorno per 30 anni e alla Morte dona gli organi : i suoi polmoni estratti carbonizzati diventano uno spot contro il fumo : Ha Fumato almeno un pacchetto di sigarette al giorno per 30 anni poi, alla sua morte, ha dato il via libera alla donazione dei suoi organi. Ma quando i medici sono intervenuti per l’espianto hanno trovato tutti i suoi organi danneggiati dagli effetti del fumo, in particolare i suoi polmoni, che anziché essere rosa come dovrebbero, erano neri, carbonizzati dal tabacco. È quanto successo in Cina, ad un uomo di 52 anni morto proprio perché ...

E’ una bravissima insegnante e dopo la sua Morte si scopre un suo segreto che nessuno immaginava : Genevieve Via Cava era una bravissima insegnante molto apprezzata e molto amata sia dai colleghi che da suoi alunni. Era una donna molto serena, pacata e tranquilla che svolgeva il suo lavoro con amore e che viveva una vita molto semplice. Non aveva un marito e neppure dei figli. La vita di questa donna era dedicata completamente al suo lavoro che le riempiva le giornate e la vita stessa. Per 40 anni ha sempre lavorato nelle scuola non andava ...

Rocio Munoz Morales piange la Morte del cane Pinchito : “Il mio cuore è infinitamente triste” : Rocio Munoz Morales ha condiviso con i fan un momento molto triste. L’attrice, infatti, ha comunicato che Pinchito, il cagnolino che le stava accanto da dodici anni, è morto. Tutti gli amanti degli animali sanno quanto possa essere doloroso rinunciare all’affetto che questi simpatici amici sanno donare. Le parole di Rocio Munoz Morales lasciano trasparire il suo dolore. Il dolore per la morte del cane Pinchito In un lungo ...

Georgette Polizzi : “Mia madre ha avuto una Morte terribile - causata dal suo compagno. È stato uno choc - c’era sangue ovunque” : “Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno. Per me è stato scioccante, c’era sangue in ogni dove“. A rivelarlo è Georgette Polizzi, la stilista lanciata in tv da Temptation Island, che ha parlato per la prima volta della morte della madre, uccisa dal suo compagno quando lei era molto piccola. La giovane si è raccontata in una toccante intervista a Seconda Vita, il programma di Real Time condotto da Gabriele ...

Conte a Taranto e la Morte di uno studente a Hong Kong : Dice Moody's che la gestione di Ilva proprio non è un affare per Arcelor Mittal. E se non è un affare per Mittal allora non lo è neanche per i suoi concorrenti (tra l'altro quelli di Jindal, a suo tempo capo della cordata concorrente, fanno sapere di non essere più interessati). Quindi qualcuno po

“Ho sbagliato”. Claudia Galanti - il retroscena che nessuno conosceva sulla Morte della figlia Indila : Claudia Galanti è stata ospite di Seconda vita, il programma condotto da Gabriele Parpiglia che va in onda su Real Time. La showgirl non ha potuto non ricordare un fatto che stravolto completamente la sua vita: la morte della piccola Indila venuta a mancare nel 2014. La morte della piccola è un pensiero che ancora tormenta Claudia. Una madre non può superare certi traumi e anche lei fa fatica ad andare avanti. Oggi Claudia Galanti ha confessato ...

Morte di uno stupratore : Abu Bakr al Baghdadi era uno stupratore seriale. Aveva quattro schiave che violentava e che restavano a sua disposizione in una casa segreta dove lui faceva tappa durante i suoi spostamenti. Tre di queste schiave erano yazide, quindi appartenevano alla minoranza irachena che lo Stato islamico attacc

Morte - troviamo le parole per esprimerla : a Belluno la rassegna “Passi e trapassi” : Si fanno festival su tutto, non poteva mancarne uno in tema con le ricorrenze di questi giorni: il festival sulla Morte, o meglio, “Passi e trapassi – rassegna culturale sui temi della Morte e del morire”, in programma a Belluno dal 2 al 10 novembre. La riflessione che attraverserà questa settima edizione riguarda le parole che ruotano intorno a un argomento che solitamente si preferisce aggirare o sottacere. parole che anche ...

L’ora esatta della Morte : un metodo estremamente accurato per calcolarla grazie a uno studio italiano : Sapere a che ora è morta una persona è il primo passo di ogni indagine: in medicina legale il parametro è di cruciale importanza nell’investigazione criminale e nel processo penale. In base al tempo della morte possono essere escluse ipotesi investigative o, in sede di giudizio, può essere confermata o esclusa la presenza di un imputato sulla scena del crimine. Un nuovo metodo messo a punto dall’Università di Verona consente di ...

Ciclismo – Morte Pantani - Cassani ricorda il Pirata : “è una ferita ancora aperta - nessuno lo ha dimenticato” : Davide Cassani ricorda Marco Pantani: le parole del ct azzurro sul Pirata La Morte di Marco Pantani è ancora avvolta nel mistero: non sono state ancora scoperte le vere cause del decesso del Pirata, ritrovato in uno scenario creato ad hoc per simulare il suicidio per overdose. Le Iene stanno lavorando sodo per provare a fare un po’ di chiarezza sulla vicenda e giovedì manderanno in onda una puntata speciale interamente dedicata al ...

Migranti - nessuno ai funerali delle 13 donne Morte a Lampedusa : Nessun rappresentante istituzionale ha ritenuto fosse un obbligo morale partecipare alle esequie delle tredici donne che hanno perso la vita nel naufragio di domenica scorsa. I funerali verranno celebrate oggi presso la 'Casa della Fraternità' dal parroco di Lampedusa, don Carmelo La Magra. Ma a dare l'ultimo saluto a quelle vittime del mare c'erano solo Sea Watch e Mediterranean Hope.Continua a leggere

EUTANASIA/ Il medico : "nessuno può aiutare la Morte - ma solo il desiderio di vivere" : EUTANASIA legale: la recente decisione della Consulta, che ha avvallato un'esasperata ed irrealistica concezione dell'autonomia del paziente