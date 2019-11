Mes | Salvini | Conte bugiardo o smemorato

Salvini sul Mes : se Conte ha detto sì è alto tradimento - c’è galera : "Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se così fosse sarebbe alto tradimento e, in pace o in guerra, è un reato punibile con la galera". L'attacco frontale è di Matteo Salvini parlando del Mes. Il leader della Lega ha poi ribadito la sua opinione sul Meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva Stati. "Non è un fondo salva stati è un fondo Salva Deutsche Bank. Ristrutturare il debito ...

Mes : vertice a Palazzo Chigi - Salvini attacca il premier Conte : vertice sul Mes, il fondo europeo salva Stati, stamane a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presieduto la riunione alla quale hanno preso parte anche i ministri Luigi Di Maio, Enzo Amendola, Roberto Gualtieri, Federico D'Incà e Luigi Marattin in rappresentanza di Italia Viva. A rappresentare il PD, il ministro Dario Franceschini, mentre per Leu è arrivato a Palazzo Chigi Stefano Fassina. La maggioranza di governo ...

Salvini : "Sul Mes Alto tradimento Conte" : 11.30 Salvini chiede un confronto televisivo con il premier. "Abbiamo sempre detto no -ha ribadito a Unomattina- sono pronto a un confronto tv con Conte sul Mes, se viene qui fa la figura del bugiardo o dello smemorato, sono pronto quando vuole". Poi aggiunge: "Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se così fosse, sarebbe Alto tradimento e, in pace o in guerra, è un reato punibile con la galera".

Mes - la verità sullo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini - cosa promise il premier a giugno : "Sovranismo da operetta", tuona Giuseppe Conte, "bugiardo e smemorato", risponde Matteo Salvini. Uno scontro totale quello tra il premier e il leader della Lega sul Mes, che in realtà si riferisce a fatti accaduti quando i due governavano insieme nell'esecutivo giallo-verde. Secondo il presidente de

Mes - le ragioni di Salvini : ecco perché rischia di essere davvero un fondo “ammazza-Stati” : Sono diverse le accuse cui Matteo Salvini si è scagliato contro il presidente del Consiglio riguardo alla riforma del Mes, il fondo europeo Salva-Stati: a detta dell'ex ministro dell'Interno, Giuseppe Conte avrebbe dato il via libera alle modifiche del Meccanismo, lo avrebbe fatto tenendo il Parlamento all'oscuro, e le modifiche autorizzate rappresenterebbero un grosso problema per i titoli di Stato italiani, e in ultima istanza, per i risparmi ...

Mes - per Moscovici è “decisivo”. Salvini : “La riforma mette le banche italiane in pericolo” : Botta e risposta tra il commissario uscente agli Affari economici dell'Ue Moscovici e il leader della Lega. Per il primo se la riforma del Meccanismo europeo di stabilità fosse bloccata, salterebbe la rete di sostegno delle banche. Secca la replica di Salvini: "Dice che il Mes salverebbe le banche? Sì, quelle francesi e tedesche... Il Mes metterebbe infatti in crisi le nostre banche".Continua a leggere

Mes - Matteo Salvini smaschera il patto : "Salvare le banche - sì. Quelle tedesche e francesi" : "Il Mes salva le banche, sì, ma Quelle francesi e tedesche". Matteo Salvini commenta così l'intervista al Corriere della Sera del commissario Ue all'Economia (uscente) Pierre Moscovici, che ha invitato tutti i paesi dell'Unione a votare per approvare il Mes per non far saltare anche il fondo salva-b

Conte attacca Salvini : "Sul Mes sovranismo da operetta" : Uno pretende che "l'opposizione sia seria e credibile altrimenti fa solo sovranismo da operetta", l'altro gli dà del "bugiardo" o, in subordine, dello "smemorato". L'ennesimo duello tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il leader della Lega, Matteo Salvini si rinnova sul tema del Mes, il meccanismo europeo di stabilità che il Carroccio Contesta e sul quale il Movimento 5 stelle vuole chiarimenti. L'affondo di Conte ...

