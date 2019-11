Laura Pausini a Sanremo 2020 come conduttrice | l’ultimo gossip

Sanremo 2020 anticipazioni - Amadeus chiama Laura Pausini : il retroscena : Amadeus vuole Laura Pausini al Festival di Sanremo 2020? L’indiscrezione Il settimanale Vero ha riportato un’indiscrezione su Sanremo 2020 di Amadeus che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che il popolare conduttore, nonchè direttore artistico della kermesse più importante di Italia, stia cercando di portare al Teatro Ariston nientepopodimeno che Laura Pausini. Andando nel dettaglio, ...

Laura Pausini al compagno e alla figlia : «Gli abbracci che non mi stancherò mai di darvi» : Laura Pausini e famiglia a MadridLaura Pausini e famiglia a MadridLaura Pausini e famiglia a MadridLaura Pausini e famiglia a MadridLaura Pausini e famiglia a MadridLaura Pausini e famiglia a MadridLaura Pausini e famiglia a MadridLaura Pausini e famiglia a MadridLaura Pausini e famiglia a MadridLaura Pausini e famiglia a MadridChe sia mondiale o nazionale ormai c’è una giornata commemorativa quasi per tutto, compresa quella della ...

Laura Pausini è la cantante più pagata al mondo. Ecco quanto guadagna in un anno (ci viene da svenire). La cifra è astronomica : È una delle cantanti più amate al mondo. Ed è italiana, un vanto per il nostro paese. Che Laura Pausini fosse amatissima in tutto il globo lo sapevamo. Ma non sapevamo, però, che fosse anche una delle più pagate. E invece è proprio così: la cantante diventata celebre con “La solitudine”, è la più pagata al mondo. Nello specifico la compagna del chitarrista Paolo Carta ha conquistato il primo posto fra le dieci cantanti più retribuite nel 2019 su ...

Laura Pausini premiata in Spagna ai Los40 music awards : Notte di gloria per Laura Pausini che ha ritirato ieri sera il prestigioso Premio alla carriera nella categoria Golden dei Los40 music awards, il più importante premio musicale in Spagna. La Pausini è la cantante femminile internazionale che ha venduto di più nel territorio spagnolo. "Celebrare i miei 25 anni di carriera con questo incredibile premio mi dà la pelle d'oca! - ha detto la Pausini ricevendo il premio - Vorrei dedicare questo premio ...

Laura Pausini vince il Premio alla carriera nella categoria Golden : «Lo dedico ai fragili e agli insicuri» : Ieri sera, venerdì 8 novembre, Laura Pausini è stata invitata al celebre Gala dei LOS40 MUSIC AWARDS, il più importante Premio musicale in Spagna, dove ha ritirato il prestigioso Premio alla carriera nella categoria Golden, essendo la cantante femminile internazionale che ha venduto di più nel territorio spagnolo! Laura Pausini ha commentato così la vittoria: «Celebrare i miei 25 anni di carriera con questo incredibile Premio mi dà la pelle ...

Laura Pausini scelta come nuovo giudice del talent. Ed è proprio lei a fare il grande annuncio : Laura Pausini al momento è in Spagna per festeggiare i 25 anni dall’uscita del suo primo disco nel Paese che l’adora e anche su Instagram ha voluto celebrare questo importante appuntamento postando la sua prima intervista, che risale al lontano 1994, realizzata in terra spagnola. Durante la trasmissione El Hormiguero però la cantante romagnola ha anche voluto fare anche un annuncio: tornerà nelle vesti di coach dell’edizione spagnola di The ...

Laura Pausini - cambio look radicale. Ma non si piace : “Volevo provare…” : Laura Pausini è un mito. E anche una delle pochissime cantanti italiane ad essere riuscite ad affermarsi anche fuori dai confini nazionali. Quando arriva al successo, vincendo la sezione Novità del Festival di Sanremo 1993 con “La Solitudine”, l’artista romagnola è una ragazza di 19 anni che sogna di fare carriera nella musica e c’è riuscita. Da allora, una serie infinita di hit e riconoscimenti per la Laura nazionale, che il 1 agosto scorso ha ...

Halloween travolge i vip : da Laura Pausini a Giulia Salemi e Federica Nargi - ecco i loro travestimenti - : Novella Toloni La ricorrenza del 31 ottobre conquista tutti anche i personaggi famosi. ecco come hanno scelto di travestirsi, truccarsi o semplicemente apparire sui social (usando filtri spaventosi) Halloween è arrivato e con lui la tradizione delle zucche intagliate, degli scherzi e dei travestimenti. Un appuntamento al quale non hanno voluto mancare molti personaggi famosi di casa nostra. Da Laura Pausini a Federica Nargi, da ...

Laura Pausini va a sorpresa dai bambini malati dell'Ospedale Bellaria di Bologna : Laura Pausini ha fatto visitata, nelle scorse ore, al reparto pediatrico dell'Ospedale Bellaria di Bologna, dove ha incontrato personale medico, volontari e piccolo pazienti. La cantante, da sempre molto attenta alle tematiche sociali e infantili, ha voluto vedere in prima persona l'impegno e gli sforzi che ogni giorno medici, infermieri e volontari, ma anche bambini e genitori, mettono nella lotta contro le malattie infantili. Laura Pausini si ...

Un cofanetto di Laura Pausini per i 25 anni di carriera in Spagna : C'è aria di novità, con un cofanetto di Laura Pausini in uscita per i primi 25 anni di carriera. La prima volta di Laura Pausini - disco omonimo dell'artista di Solarolo - risale infatti al 1994 senza che, da quel momento, la sua carriera internazionale abbia conosciuto la minima battuta d'arresto. Ad annunciare la novità è Laura Pausini attraverso i suoi social, che specifica anche la data scelta per l'arrivo sul mercato della prossima ...

Eros - il messaggio emozionante di Laura Pausini su Instagram : “Idolo e amico” : Eros Ramazzotti compie gli anni e Laura Pausini festeggia il suo compleanno con un messaggio emozionante postato su Instagram. I due cantanti si conoscono da moltissimi anni e sono senza dubbio fra gli artisti italiani più conosciuti e amati in tutto il mondo. A unirli non è solo una grande stima, ma anche l’affetto e un’amicizia che dura da diverso tempo. A testimoniarlo uno scatto postato su Instagram dalla Pausini il giorno del ...

Enrico Nigiotti mostra il cu** su Instagram e Laura Pausini rimane basita : Saranno le acque cristalline delle Maldive o la felicità di essere in vacanza. Insomma, ‘sarà quel sarà’, Enrico Nigiotti non ha saputo trattenersi dal postare uno scatto hot su Instagram: il cantante di Nonno Hollywood si tuffa con il costume tirato su, come fosse un tanga. “Sobrietà (olio su tela) #billyelliotnontivedonemmeno”, si legge come didascalia della foto. E tra i tanti commentatori anche Laura Pausini, che si ...

Il tuffo nudista di Enrico Nigiotti che impressiona Laura Pausini : Il lato B di Enrico Nigiotti è piaciuto a tutti. Non si tratta di un lato B musicale, ma di quello fisico del cantautore livornese. Ha ottenuto più di 40mila like la foto postata su Instagram da Nigiotti e questa volta non sono i capelli lunghi e la barba folta a esaltare i fan, ma un tuffo in costume. La fotografia è stata scattata alle Maldive dove il cantante è in vacanza. La didascalia è esempio dell’animo rock amante della brava del ...

Enrico Nigiotti alle Maldive - la foto fa impazzire il web e anche Laura Pausini : Enrico Nigiotti sa come attirare a sé l'attenzione e non solo sul palco. Sui social, il ragazzaccio tosano del rock ha quasi 400.000 follower che lo seguono e lo ammirano, non solo per la sua bravura ma anche per la sua indubbia avvenenza. Capelli lunghi, barba incolta, occhi azurri e aria da bad boy sono gli ingredienti calamita ma se poi ci si aggiunge un pizzico di pazzia, il mix è davvero esplosivo. Lo ha dimostrato con una delle ultime ...