In corso vertice di maggioranza sul Mes

Ina Palazzo Chigi da alcuni minuti ildisul Meccanismo europeo di stabilità,ovvero sul sì dell'Italia alla revisione del Fondo salva Stati. Alla riunione, oltre al premier Conte sono presenti,tra gli altri,il ministro dell'Economia Gualtieri,quello degli Esteri Di Maio,il capo delegazione del Pd e ministro della Cultura Franceschini,il ministro degli Affari Ue Amendola, il ministro per i Rapporti con il Parlamento D'incà. Per Italia Viva partecipa Marattini. Per Leu, Fassina.(Di venerdì 22 novembre 2019)