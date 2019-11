Fortnite Capitolo 2 | al via questo weekend un torneo di pesca

Salva il Mondo di Fortnite Capitolo 2 cambia pelle : ecco i dungeon e tante novità : Fortnite Capitolo 2 continua la sua corsa su PC, console e dispositivi mobile. Il secondo Capitolo del celebre shooter costruttivo di Epic Games, seppur intriso di novità e ambientato su una grande isola nuova di zecca - la precedente è stata letteralmente risucchiata da un buco nero virtuale -, mantiene comunque alcuni legami con il passato, senza rinunciare ai suoi costanti aggiornamenti come ci ha abituato da sempre il team di sviluppo ...

La Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 sarà estesa fino a febbraio 2020 : La patch 11.20 di Fortnite è ora disponibile su tutte le piattaforme, e porta con sé nuove sfide giornaliere e alcune nuove informazioni sul Capitolo 2: Stagione 1.Oltre alla nuova patch, è stato annunciato che Fortnite Chapter 2: Season 1 durerà fino a febbraio 2020. Ci sarà un aggiornamento festivo mentre ci avviciniamo a dicembre, ma questa Stagione proseguirà oltre l'anno nuovo. Nelle stagioni precedenti, ci sono stati 14 giorni di Overtime ...

Guida Fortnite Capitolo 2 : Nascondino - dove trovate la lettera I nascosta : Se Fortnite Capitolo 2 è uno dei compagni di giochi dei vostri pomeriggi, allora saprete già quante siano le novità messe sul piatto dagli sviluppatori di Epic Games per l'evoluzione della loro celebre Battaglia Reale. Con un vero e proprio buco nero virtuale, il team di sviluppo ha deciso di dare un taglio al passato, risucchiando letteralmente la precedente isola che ospitava i match in multiplayer online e regalando all'affollatissima ...

Epic Games fa causa ad un tester che avrebbe svelato alcuni segreti di Fortnite Capitolo 2 : A quanto pare ad Epic Games non è andato giù il fatto che sul web siano stati pubblicati diversi leak dedicati a Fortnite Capitolo 2, poiché è la seconda volta che la società cita in giudizio un tester.Il mese scorso, la società ha fatto causa al tester Ronald Sykes per aver pubblicato il nuovo design della mappa e presumibilmente infranto un accordo di non divulgazione. Ora anche Lucas Johnson, un tester presso Montreal's Keywords Studios, è ...

Lettera N in Fortnite Capitolo 2 : dove trovarla nella schermata Il Duello : Fortnite Capitolo 2 non arresta la sua corsa. Dopo essere stato lanciato a sorpresa da Epic Games, il nuovo Capitolo della celebre Battaglia Reale ha subito messo sul piatto tante novità per tutti i giocatori su PC, console e dispositivi mobile iOS e Android. Novità che fanno rima prima di tutto con un'isola mai vista prima, che è andata a sostituire la grande mappa che ospitava in precedenza i match in multiplayer online. E che poi vanno a ...

L’Incubo di Fortnite Capitolo 2 : guida per i forzieri a Foresta Infestata - Città Fantasma e Fattoria da Brividi : Anche Fortnite Capitolo 2 sta festeggiando Halloween. Come accaduto per Destiny 2, Red Dead Online o le produzioni mobile di Niantic Labs - quindi il fenomeno Pokémon GO e il più recente Harry Potter Wizards Unite -, i ragazzi di Epic Games hanno avviato dalla giornata di ieri, 29 ottobre, l'evento Fortnitemares, noto ai giocatori italiani con il nome ben più esplicito L'Incubo. Questo significa che gli appassionati possono dedicarsi ad ...

Il nuovo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 introduce Fortnitemares e l'Incubo 2019 : Dopo il periodo di manutenzione di questa mattina, Fortnite Capitolo 2 ha ricevuto l'aggiornamento 11.10 che introduce delle interessanti novità nel battle royale.Il gioco di Epic celebra Halloween con l'evento a tema Incubo dei Fortnitemares: "persino in un nuovo mondo non puoi nasconderti dai tuoi incubi... Fortnite: l'Incubo ritorna assetato di vendetta".Potete aspettarvi il ritorno di tante skin a tema Halloween e modalità. Ad esempio, il ...

Avamposti Ego in Fortnite Capitolo 2 : dove trovarli sulla mappa : Ora che Fortnite Capitolo 2 è realtà, gli appassionati della Battaglia Reale a marchio Epic Games possono finalmente dimostrare le proprie abilità su una mappa nuova di zecca. Il buco nero avviato dal team di sviluppo americano ha infatti letteralmente risucchiato la precedente isola, introducendo location inedite o altre già conosciute nelle stagioni passate - ovviamente tirate a lucido. Non solo, come lecito aspettarsi, anche l'esperienza ...

Fortnite : Epic Games querela un tester per i leak sul Capitolo 2 : Epic Games ha querelato Ronald Sykes, uno dei tester di Fortnite, per aver svelato dettagli e informazioni sul Capitolo 2 prima del lancio.Nella causa la compagnia incolpa Sykes, che ha avuto accesso ai nuovi contenuti verso la fine di settembre, di aver diffuso dettagli sulla Stagione 11 in anticipo "alle spese di Epic e dei giocatori della community di Fortnite" rovinandogli così la sorpresa.Sykes è accusato di aver condiviso tali informazioni ...

Fortnite - che boom : la fine del primo capitolo vista da 7 milioni di utenti : L'evento ha visto un picco di un milione e settecentomila utenti in contemporanea su Twich, il sito usato per lo streaming dei vdeogiochi, a cui si sommano 1,4 milioni di utenti in contemporanea su Twitter (e oltre 40 milioni in totale) e 4,3 milioni di utenti su Youtube

Nuova guida per il Capitolo 2 di Fortnite : dove trovare la R nascosta di Forgiato nello Slurp : Il Capitolo 2 di Fortnite è ormai entrato nel vivo da un paio di settimane. Per la gioia di quanti sono ancora impegnati sui server dello shooter costruttivo a marchio Epic Games, la software house americana ha ben pensato di dare uno scossone alla sua celebre Battaglia Reale, resettando tutti gli elementi a noi familiari con un misterioso buco nero, e dando così via ad un vero e proprio nuovo corso su ogni piattaforma - quindi PC, PlayStation ...

10 (+1) easter egg di Fortnite Capitolo 2 : Con il lancio della nuova mappa di Fortnite Capitolo 2 si è scatenata da subito la caccia alle easter eggs ossia le piccole chicche nascoste dagli sviluppatori con riferimenti che spaziano dalla cultura pop ad altri titoli videoludici. Queste piccole perle nascoste non sono così facili da trovare, ma l’intera nuova ambientazione ne è costellata. Abbiamo scelto le dieci più belle più una di bonus, le trovate nella nostra gallery con tutte ...

Le migliori easter eggs di Fortnite Capitolo 2 : Con il lancio della nuova mappa di Fortnite Capitolo 2 si è scatenata da subito la caccia alle easter eggs ossia le piccole chicche nascoste dagli sviluppatori con riferimenti che spaziano dalla cultura pop ad altri titoli videoludici. Queste piccole perle nascoste non sono così facili da trovare, ma l’intera nuova ambientazione ne è costellata. Abbiamo scelto le dieci più belle più una di bonus, le trovate nella nostra gallery con tutte ...