Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 22 novembre 2019) Circola in queste ore una nuova bufala sui social che interessa la persona titolare del numero, in riferimento adida dare in affidamento. Una storia che ricorda molto quella dei Pastori Maremmani che cercavano una casa, con il popolo del web invitato a chiamare un numero per portare a termine l'adozione. In quel caso, come vi riportammo con un articolo dedicato, appurammo che l'annuncio era scaduto da tantissimi mesi e che quella persona continuava a ricevere ingiustamente diverse chiamate. La questione emersa oggi 22 novembre, se vogliamo, è ancora più grave. Il motivo? Come fatto da Bufale.net, abbiamo contattato anche noi la persona associata al numero, scoprendo che in realtà non abbia nulla a che vedere con l'affidamento di cani. A maggior ragione coididi cui tanto si parla questo venerdì. Non è un caso che ci abbia ...

OptiMagazine : Altra catena WhatsApp e Facebook su cuccioli di Labrador chiamando il 3662107232: tutto inventato… - stadiaita : @FedericoManzari Lo sappiamo, d'altra parte i soldi non hanno ritardato a prenderli, il risentimento è più che comp… - theciosaz : @SarahConnor_18 Guardi che son nella catena alimentare da sempre, non potevano scegliere una cavolo di altra specie… -