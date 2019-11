Vigili fuoco : a Palermo adesione sciopero oltre 89% (2) : (Adnkronos) - "Ringraziamo tutti i Vigili del fuoco che hanno aderito in massa credendo fortemente nelle motivazioni della nostra protesta - spiega Ermanno Ramirez componente della segreteria provinciale e regionale Fns Cisl Palermo Trapani - E' stato assicurato solamente il soccorso pubblico, mentr

Catania - il grazie di Mattarella ai Vigili del fuoco : "Abnegazione e impegno" : Il capo dello Stato ha partecipato al teatro Bellini alla cerimonia per l'ottantesimo anniversario della fondazione del corpo. Poi la visita all'ospedale San Marco

Anniversario Fondazione dei Vigili del Fuoco : Assenza con Mattarella : L’on. Giorgio Assenza alla cerimonia per l’80esimo Anniversario dalla Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Vigili del fuoco senza assicurazione Inail - la protesta arriva a Mattarella : “Non ci dimentichi” : L'intervento del sindacalista Costantino Saporito al teatro massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, dove era in corso una cerimonia dei Vigili del fuoco alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella: "Presidente non si dimentichi di noi, non abbiamo bisogno solo delle medaglie. Abbiamo bisogno di rispetto e di un domani", con chiaro riferimento alla mancata copertura assicurativa da parte dell'Inail al corpo.Continua a leggere

Messina : esplosione deposito fuochi artificio - Vigili fuoco - 'tre morti e due feriti' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Sono tre le vittime accertate dell'esplosione del deposito di fuochi d'artificio avvenuta a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Altre due persone, come riferiscono i Vigili del fuoco, sono rimaste ferite e trasportate con ustioni gravi a Palermo e Catania.

Esplosione in negozio a Reggio Calabria - feriti Vigili fuoco e agenti : Un'Esplosione in un negozio a Reggio Calabria, probabilmente causata da una bombola di gpl, si e' verificata la notte scorsa in una macelleria

A Reggio Calabria quattro Vigili del fuoco e quattro poliziotti sono rimasti feriti nell’esplosione di una macelleria : Nella notte tra martedì e mercoledì, a Reggio Calabria, quattro vigili del fuoco e quattro poliziotti sono rimasti feriti nell’esplosione di una macelleria dove erano intervenuti per spegnere un incendio. Hanno riportato fratture, ustioni e contusioni, ma nessuno di loro

Esplosione in una macelleria : coinvolti 5 Vigili del fuoco e 2 poliziotti. La situazione : Grande paura per quella che appare davvero come una tragedia sfiorata. Un ennesimo episodio in cui i vigili del fuoco e alcuni poliziotti hanno rischiato seriamente di riportare conseguenze pesanti, facendo tornare alla mente la terribile notte di Alessandria, quando un’Esplosione in una cascina ha ucciso tre pompieri: Matteo Gastaldo, l’ultimo a essere estratto, 47 anni, Marco Triches 38 e Antonio Candido 32 anni. I primi due erano originari di ...

Incendio ed esplosione in macelleria : coinvolti Vigili del fuoco e agenti : Sospiro di sollievo: le loro condizioni non destano preoccupazione. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per un...

Scoppio in negozio - feriti Vigili fuoco : 9.07 Quattro Vigili del fuoco e quattro poliziotti sono rimasti feriti a Reggio Calabria nell'esplosione verificatasi in un negozio nel quale era divampato un incendio. I Vigili hanno riportato fratture,contusioni e ustioni ma non sono in pericoli di vita.I Vigili erano intervenuti per spegnere le fiamme ed erano all'interno del locale quando sono stati improvvisamente investiti da un'esplosione causata da una bombola di gas. Coinvolti anche ...

Esplosione in una macelleria a Reggio Calabria - feriti Vigili del fuoco e poliziotti : Esplosione nella notte a Reggio Calabria: una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 01:40 per un incendio in una macelleria di via Santa Lucia. La deflagrazione è stata probabilmente causata da una bombola di gpl: sono rimasti coinvolti pompieri e agenti di polizia. Nessuno è in gravi condizioni.Continua a leggere

Esplosione in un distributore di benzina - muore un 29enne : sul posto 118 e Vigili del fuoco : Un uomo è morto in una Esplosione avvenuta intorno alle 17:30 a Monte Urano in un distributore di benzina in contrada Ete Morto. La vittima stava lavorando all’impianto antincendio quando l’Esplosione lo ha travolto sbalzandolo a diversi metri di distanza. L’uomo è morto sul colpo e, purtroppo, nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 arrivati sul posto poco dopo l’Esplosione. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che non hanno ...

Maltempo Bologna : Vigili del Fuoco al lavoro per il recupero degli anziani a Budrio : Proseguono gli interventi di soccorso nella zona di Budrio, anche oggi alle prese con gli allagamenti per l’esondazione del fiume Idice. Verso le 13, in via Rondanina, i Vigili del Fuoco del nucleo del soccorso acquatico hanno evacuato due persone con due cagnolini, che negli ultimi giorni erano rimasti chiusi in casa. Nella mattinata sono stati portati a termine diversi altri interventi di evacuazione di persone rimaste in casa e di ...

Roma - paura a via Lucrezio Caro : polizia e Vigili del fuoco sul posto. Agenti con giubotti antiproiettile : paura a Via Lucrezio Caro in Roma nel quartiere Prati. Sul posto sono presenti sia la polizia sia i vigili del fuoco. Gli Agenti hanno indossato i giubotti anti proiettile. Ancora non è chiaro...