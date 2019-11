Veronica Panarello condannata a 30 anni per l' uccisione del figlio Loris Stival | la

Loris Stival - confermata la condanna a Veronica Panarello : la madre dovrà scontare trent'anni di carcere : È definitiva la condanna a trent'anni di carcere per Veronica Panarello, la giovane accusata dell'omicidio del figlio Loris Stival. Il dramma è avvenuto cinque anni fa, il 29 novembre 2014, a Santa Croce Camerina (in provincia di Ragusa). Il corpo del bambino, strangolato con delle fascette di plast

La Cassazione conferma la condanna a 30 anni per la madre di Loris - Veronica Panarello : E’ definitiva la condanna a 30 anni di reclusione inflitta a Veronica Panarello per l’omicidio del figlioletto Loris Stival, di 8 anni, avvenuto nel Ragusano il 29 novembre 2014. Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Adriano Iasillo, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputata, attualmente detenuta a Torino.Il procuratore generale Roberta Maria Barberini della Cassazione aveva chiesto ...

Caso Loris Stival : Veronica Panarello - il momento della verità è arrivato : Oggi c’è grande attesa per la possibile condanna definitiva in Cassazione di Veronica Panarello, la donna di Santa Croce Camerina accusata di aver ammazzato il figlio Loris e già condannata nei primi due gradi di giudizio. Il legale della presunta assassina si è opposto alla richiesta di 30 anni di reclusione fornendo motivazioni in merito. “La ragione non è un lume, ma un lumicino. Noi solo questo abbiamo per entrare e procedere nelle tenebre. ...

Andrea Stival e la Cassazione : “Sereno - mai avuto coinvolgimenti con Veronica Panarello” : Mancano 24 ore alla sentenza di Cassazione per l'omicidio del piccolo Lorys Stival, ucciso nel 2014 a Santa Croce Camerina. Mentre Veronica Panarello attende di conoscere il suo destino, Fanpage.ii ha intervistato Francesco Biazzo, l'avvocato di Andrea Stival. Ecco come sta vivendo queste ore il nonno di Lorys. "Sereno, mai avuto coinvolgimenti con Veronica Panarello"Continua a leggere

Veronica Panarello - cosa sta succedendo a 48 ore dal momento più difficile della sua vita dopo la morte di Loris : Tutti ricorderanno la terribile vicenda di Veronica Panarello, la mamma di 31 anni arrestata e poi condannata nei primi due gradi di giudizio perché accusata di aver ucciso il figlioletto Lorys Stival. Ora, mancano soltanto due giorni e si metterà la parola fine a questa storia, con l’ultima sentenza della Cassazione. Ed a ‘Fanpage’ l’avvocato della donna originaria di Santa Croce Camerina, Francesco Villardita, ha raccontato lo stato d’animo di ...

Veronica Panarello a 48ore dalla Cassazione : “Ansiosa e preoccupata - abbandonata da tutti” : A 48 ore dalla sentenza che deciderà della vita di Veronica Panarello, la mamma 31enne condannata per l'omicidio del figlioletto Lorys Stival, Fanpage ha intervistato Francesco Villardita, l'avvocato di Veronica. " Come sta? Spaventata e sola, Veronica ascolterà la sentenza dalla televisione, nella stanza del carcere".Continua a leggere

Veronica Panarello - dall’omicidio di Lorys alla Cassazione : ecco dove eravamo rimasti : Mancano tre giorni alla sentenza di Cassazione per Veronica Panarello, la mamma di 31 anni che per i giudici di primo grado e quelli della Corte di Assise d'Appello di Catania ha ucciso, strangolandolo, il figlioletto Lorys Stival. Tra indagini, libri, minacce di morte e querele ecco cosa fanno nel frattempo i protagonisti della vicenda.Continua a leggere

Loris Stival : chi è la compagna di Andrea - il nonno accusato di omicidio da Veronica Panarello : Veronica Panarello, condannata anche in Appello a 30 anni di reclusione per il delitto del figlio di 8 anni, avvenuto a Santa Croce Camerina (Ragusa) il 29 novembre 2014, sta scontando la detenzione in carcere. La giovane donna si trova a Torino, dove lei un anno fa ha chiesto di essere trasferita da quello di Catania. La donna ammette solo l’occultamento del cadavere del figlio ma nega il delitto che lei addebita al suocero, Andrea Stival. Il ...

Omicidio Lorys Stival - Veronica Panarello torna in aula per minacce contro il suocero : A gennaio 2020 Veronica Panarello tornerà in aula per con l'accusa di minacce ai danni dell'ex suocero, Andrea Stival. Veronica continua ad accusare l'ex suocero di aver ucciso Lorys. Il legale di Stival: "Il mio cliente è stato scagionato, ma continua a essere preso di mira sui social: Veronica Panarello si è macchiata di due assassinii: uno è quello di Lorys, l’altro è quello di Stival Andrea". Il 24 gennaio del 2020, Panarello dovrà ...