Shopping con borse schermate | 5 arresti

Sabato Shopping : i consigli del 16 novembre : KappaChristian Louboutin x Mytheresa Ovs x WWFVictoria Beckham EyewearCarmensLucia Heffernan x PinkoDelvauxBurberrySpallanzani JewelsStar Wars x YamamayAbbiamo superato anche la metà di novembre e l’inverno avanza inesorabile portando con sé giornate sempre più corte e temperature sempre più polari. L’umore non è proprio dei migliori, ma il pensiero di arricchire il guardaroba con qualche pezzo nuovo e stiloso ci rincuora almeno un ...

Zara pensa agli uomini - l’idea : sale d’attesa con birra gratis per chi aspetta lo Shopping delle fidanzate : Buone notizie per gli uomini costretti ad accompagnare le proprie fidanzate a fare shopping: la catena spagnola Zara, celebre in tutto il mondo per il proprio abbigliamento a basso prezzo, ha avuto un’idea geniale per stare vicino a chi, magari controvoglia, deve aspettare che la propria compagna o moglie decida cosa comprare. l’idea è quella di creare una sala d’attesa con i divanetti dove gli uomini (o le donne, nel caso siano gli ...

Per il Single’s Day va di scena lo Shopping Festival di TomTop - con numerosi sconti e promozioni : Anche TomTop, il noto store online cinese, partecipa alla promozione del Single's Day, la giornata dedicata ai single che si celebra domani, con Shopping sfrenato. L'articolo Per il Single’s Day va di scena lo Shopping Festival di TomTop, con numerosi sconti e promozioni proviene da TuttoAndroid.

Sabato Shopping : i consigli per il 9 Novembre : Vestiaire CollectiveDistretto 12Massimo DuttiSergio Rossi+ Rosie AssoulinChampion & Luke SabbatFossilCromiaBorbonese & Moon BootNasco UnicoSheriff & Cherry x ElkaL’inverno incombe inesorabile e porta con sé giornate sempre più corte e temperature sempre più gelide. L’umore non è certo dei migliori, ma il pensiero di rimpolpare il guardaroba con qualche pezzo nuovo e stiloso ci rincuora almeno un pochino. Ci vuole una ...

Sabato Shopping : i consigli per il 2 Novembre : PrimarkSaint Laurent Rive DroiteSwarovski & Mariah Carey Winnie Harlow x Steve Madden Bea BongiascaDragon x Chloé EyewearMaloLabo.artD1 Milano x DiabolikSamsonite x DieselSiamo arrivati a Novembre, l’estate è ormai solo un ricordo lontano e l’inverno incalza inesorabile con le giornate sempre più corte e le temperature sempre più gelide. L’umore non è certo dei migliori, ma il pensiero di rimpinguare il guardaroba con ...

Sabato Shopping : i consigli del 26 ottobre : Bianca Balti CollectionTeseiDesigual Designed by M. Christian LacroixCluseCanada Goose x juun.j Levi's x Star WarsPleaseAcne Studios & Jacob DahlgrenMelissaH&MSiamo arrivati alla fine di ottobre con le giornate che si accorciano sempre di più e le temperature che precipitano. L’umore non è certo dei migliori, ma il pensiero di fare un refresh del guardaroba con qualche capo nuovo e stiloso ci rincuora almeno un po’. Serve una ...

Sabato Shopping : i consigli del 19 ottobre : Ghali x RetrosuperfutureBlumarineStella McCartney x Mytheresa.comDiorAsos Design x Christian Cowan Asics & Kiko KostadinovNapapijriBeatrice b.MCSfuturoRemotoAbbiamo scavallato anche la metà di ottobre con le giornate che si accorciano inesorabilmente e le temperature che precipitano. L’umore non è proprio dei migliori, ma il pensiero di rimpinguare il guardaroba con qualche capo nuovo e stiloso ci rincuora almeno un po’. Serve ...

Sabato Shopping : i consigli del 12 ottobre : Wrangler x Opening Ceremony MajeBataPierre MantouxAspesiVeja x Rick OwensTimberlandShirtaporterLa MarchigianaTury x Twinset U&BSiamo arrivati anche alla metà di ottobre con le giornate che si accorciano inesorabilmente e le temperature che calano. L’umore non è dei migliori, ma il pensiero di riempire il guardaroba con qualche capo nuovo e stiloso ci rincuora almeno un po’. Urge una bella sessione di Shopping e il weekend è il ...

Bianca Atzei - Shopping bollente con il ‘nuovo’ fidanzato Stefano Corti : Il gossip è esploso prima dell’estate, quando l’amore fra Bianca Atzei e Stefano Corti era diventata di dominio pubblico. Lei cantante, lui inviato de Le Iene erano usciti allo scoperto e sembravano molto felici e innamorati. Erano stati fotografati dal settimanale Diva e Donna mentre passeggiavano mano nella mano. Scatti che lasciavano pochi dubbi, anche perché il gossip già circolava per via di certi indizi social, ovvero foto e video dagli ...

Sabato Shopping : i consigli del 5 ottobre : KiabiLevi's & GoogleHernoLouis VuittonPandoraEcoalfLiu Jo + Me contro teDistrict Vision x André SaraivaGaia Segattini KnotwearPlug-MiSiamo arrivati anche all’inizio di ottobre e abbiamo ancora negli occhi le meraviglie del gran finale della fashion week di Parigi. La voglia di riempire il guardaroba con capi stilosi inseguendo i trend più cool è arrivata al massimo e necessita di un’intensa sessione di Shopping per essere ...

Wanda Nara - Shopping pazzo a Parigi con la wag Alba Silva : La nuova vita Parigina sembra piacere a Wanda Nara che, dopo il trasferimento del compagno Mauro Icardi al Psg, si sta velocemente ambientando nella capitale francese. Nonostante la stancante spola tra Milano e Parigi, l'esuberante argentina sta prendendo confidenza con l'ambiente e sta stringendo nuove amicizie con mogli e fidanzate di alcuni giocatori del Psg.\\È soprattutto con la spagnola Alba Silva, compagna del secondo portiere Sergio Rico ...

Sabato Shopping : i consigli per il 28 settembre : UniqloVans x Vivienne Westwood AccessorizeLes Georgettes by AltesseAndré x Mango ManPrimarkFilaPhilosophy di Lorenzo Cherubini & Clan Upstairs Danilo Paura x G-ShockEndeleaSiamo arrivati anche alla fine di settembre e la fashion hysteria non accenna a diminuire con il carrozzone delle sfilate che si sposta a Parigi per il gran finale. La voglia di riempire il guardaroba con capi stilosi inseguendo le tendenze future diventa fortissima ...

Il premier Conte fa Shopping - ecco cosa compra : Pomeriggio in famiglia per Giuseppe Conte che, accantonati per un attimo gli abiti da premier, veste quelli da papà per accompagnare a fare shopping il figlio Niccolò (11 anni), avuto dall’ex moglie Valentina Fico. Il settimanale “Chi” l’ha paparazzato in un negozio di articoli sportivi a Roma, impeccabile in giacca e cravatta anche nei momenti di relax in famiglia. La sera, invece, è tutta dedicata alla sua compagna ...