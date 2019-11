Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 21 novembre 2019) Siamo proprio sicuri che il confronto avvenuto ieri tra Ancelotti erappresenti una vittoria per la società, per la squadra o, perché no, per i sostenitori? Io non sono sicuro che si tratti di una vittoria e non perché il danno è ormai fatto e non si può tornare indietro. Il dubbio che mi assale viene fuori non tanto dal confronto pubblico tra Ancelotti e(dal quale Ancelotti esce certamente vittorioso), quanto dalle successive dichiarazioni rilasciate dal secondo alla fine dell’evento, in assenza di contraddittorio. Nel corso di queste dichiarazioniconferma (a domanda risponde, sic est!) che l’arbitro avrebbe dovuto fermare l’azione ma, precisa, per un “eventualedell’attaccante con il braccio sul viso dell’avversario”. Dunque, non per concedere un sacrosanto rigore, bensì per espellere o almeno ammonire ...

Danila9631 : RT @napolista: La precisazione di #Rizzoli sul fallo di #Llorente dimostra la sua appartenenza al “Palazzo” Dimostrano che le cose diffici… - napolista : La precisazione di #Rizzoli sul fallo di #Llorente dimostra la sua appartenenza al “Palazzo” Dimostrano che le cos… - 100x100Napoli : Il riepilogo di tutte le precisazioni di #Rizzoli nell'incontro con le squadre di #SerieA -