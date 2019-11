Curling | Europei 2019 oggi 21 novembre | programma partite | orari | tv e streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) Siamo ormai giunti all’ultima giornata dedicata al round robin aglidiin corso di svolgimento a Helsingborg in Svezia.saranno ufficiali tutti i verdetti sia per quanto riguarda le nazionali che andranno a giocarsi le medaglie, sia per quanto concerne le retrocessioni. Ultima partita che potrebbe risultare determinante in campo maschile quanto in campo femminile. In serata, a partire dalle ore 19.00, sarà già tempo di semifinali per gli uomini. Ad aprire ilodierno alle ore 9.00 la nona sessione maschile: Germania-Danimarca, Scozia-Svezia, Italia-Svizzera, Inghilterra-Russia, Norvegia-Olanda. Per gli azzurri una vittoria vorrebbe dire qualificazione praticamente assicurata. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, scenderanno sul ghiaccio le donne per la nona sessione: Svizzera-Lettonia, Danimarca-Repubblica Ceca, Scozia-Estonia, ...

