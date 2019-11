Titoli e aperture | le polemiche nella maggioranza spiegate sui quotidiani in edicola

Fonte : agi

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Per il governo si apre un nuovo fronte che fa salire vieppiù la tensione, questa volta sul fondo europeo salva-Stati. Il Movimento 5 Stelle sfida il premier Giuseppe Conte e lo accusa di aver accettato un testo che danneggerebbe l'Italia tenendo «all'oscuro il Parlamento». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere a Bruxelles dice: no a una riforma dell'Unione europea che stritoli l'Italia. Per La Stampa e la Repubblica l'asse tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista spaventa i 5S più vicini al governo. Intanto, sull'Ilva è pronto un decreto sullo scudo penale se ArcelorMittal si impegna a restare. E se per Il Sole 24 Ore la presenza dello Stato a fianco di ArcelorMittal è l'elemento che potrebbe sbloccare la trattativa sull'ex Ilva di Taranto in vista dell'incontro di venerdì a Palazzo Chigi, l'ex ministro Tria intima con ...

