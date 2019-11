Negli ultimi 15 anni 13 giochi PlayStation sono stati in lizza per il premio Game of the

L'Xbox Adaptive Controller è la miglior cosa fatta da Microsoft Negli ultimi anni e il commovente video "Meet Spencer Allen" lo dimostra : L'Xbox Adaptive Controller di Microsoft è stato un immenso vantaggio per la community di giocatori diversamente abili, e un nuovo video chiamato "Meet Spencer Allen" è un promemoria dell'impatto positivo che il Controller è stato in grado di produrre per alcune persone.Come vediamo nel video clip, Spencer è stato in grado di utilizzare il Controller Adaptive come base per la creazione del proprio set gaming personalizzato. Personalizzato in base ...

Biathlon - Karin Oberhofer : “Il biathlon azzurro è cresciuto Negli ultimi anni. Non mi aspettavo Wierer così forte” : A poco più di 20 giorni dal via della Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020, abbiamo il piacere di intervistare Karin Oberhofer. L’ex atleta da pochi giorni ha compiuto 34 anni, ha interrotto l’attività agonistica nell’estate del 2018 e ora ci concentra sul ruolo di tecnico per il Comitato Alto Adige ma soprattutto su quello di mamma. Ti aspettavi che Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi potessero raggiungere questo livello, lottando persino ...

Aumentano gli episodi di antisemitismo : in Italia 190 Negli ultimi nove mesi : "negli ultimi nove mesi abbiamo avuto segnalazioni di 190 distinti episodi di antisemitismo in Italia, un numero più elevato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di questi 190 episodi il 70% circa viaggia on line": a comunicarlo è l'Osservatorio antisemitismo, proprio nel giorno della decisione da parte del Comitato per l’ordine e la sicurezza di Milano di assegnare la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre.Continua a leggere

LIVE Virtus Bologna-Ulm 72-77 - EuroCup basket in DIRETTA : emiliani a caccia della rimonta Negli ultimi minuti della partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-79 Assist clamoroso di tocco di Teodosic per la tripla dall’angolo di Weems, timeout Ulm. 76-79 Finta sopraffina e jumper a bersaglio per Weems. 74-79 Heckmann segna di rapina. 74-77 Due liberi essenziali realizzati da Delia. 72-77 Magia di Teodosic in jumper. 70-77 Tripla di Ricci! Bologna è viva. 67-77 Hinrichs mette i piedi a posto e punisce una difesa Virtussina poco puntuale, ...

Angelina Jolie posa nuda a 44 anni : “Il mio corpo ha attraversato molto Negli ultimi anni" : Solo un velo trasparente a coprire il corpo nudo. Angelina Jolie ha posato per il magazine Harper’s Bazaar, immortalata dal fotografo Sølve Sundsbø. L’attrice 44enne si è messa a nudo in tutti i sensi, raccontando dettagli della sua vita privata: l’amore per i figli, la difficile separazione con Brad Pitt e l’impegno nel sociale. “Il mio corpo ha attraversato molto negli ultimi dieci anni, ...

Auto a confronto : come sono cambiate le vetture più richieste dagli italiani Negli ultimi 30 anni : Il boom dei SUV fa crescere del 42% il peso medio delle Auto più richieste. Ecco come sono cambiate le vetture più richieste dagli italiani dall’anno della caduta del muro ad oggi sono ormai passati trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino: di questo momento che ha cambiato le sorti della Germania, ma anche quelle dell’Europa tutta, sono molti gli italiani che ricordano bene dov’erano nel momento in cui la notizia cominciò a ...

Egitto - arrestato di nuovo uno dei legali di Regeni : accusato di terrorismo - ma Negli ultimi due anni è rimasto in carcere : Quando stamattina Ibrahim Metwaly Hegazy è stato raggiunto dai membri della Sicurezza Nazionale egiziana nella stazione di polizia di Kafr El-Sheikh, al Cairo, l’avvocato ha sperato che per lui le porte della detenzione, dopo oltre due anni, si sarebbero riaperte. Non immaginava certo che, invece della scarcerazione ordinata dalla Procura del Cairo lo scorso 14 ottobre, l’attivista dell’Ecrf (la Commissione egiziana per i diritti e le libertà), ...

Onu - oltre 1000 giornalisti uccisi Negli ultimi 12 anni - impuniti gli assassini : Sono molti i giornalisti uccisi nel mondo, e dal 2014 al 2018 questi omicidi per il 55% non sono avvenuti in luoghi di guerra o di frontiera ma nei così detti Paesi di pace. È quanto ha esposto un rapporto dell'Unesco reso pubblico in occasione della quinta edizione della "Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti". Una giornata di cui molte persone probabilmente non conoscono neanche l'esistenza. ...

Il dissesto idrogeologico ha causato più di 400 morti Negli ultimi 18 anni in Italia : "Con l'aumento dell'intensità delle piogge il nostro paese è ancora più a rischio idrogeologico". Lo sostiene Fausto Guzzetti, direttore dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr-Irpi. Si stima che dal 2000 a oggi in Italia abbiano perso la vita in totale 438 persone a causa del dissesto idrogeologico. "Gli eventi a maggior impatto, quelli con un indice di mortalità molto alto, sono diminuiti. Mentre gli eventi ...

Negli ultimi 20 anni - 2 milioni di persone hanno lasciato il Sud Italia : (foto: Tim Graham/Getty Images) Il 2019 vede il Sud entrare in recessione con un Prodotto interno lordo (Pil) stimato in calo dell’0,2% a fronte del +0,3% del Centro-Nord. Questo quanto emerge dal Rapporto sull’economia del Mezzogiorno, opera principale della Svimez – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno – che viene pubblicato ogni anno, tenendo conto di indicatori chiave e degli andamenti dell’economia meridionale in ...

Il Brasile ha incolpato una petroliera greca per il petrolio arrivato sulle sue coste Negli ultimi due mesi : Il Brasile ha incolpato una petroliera greca per il petrolio arrivato sulle sue coste negli ultimi due mesi e di cui fino ad ora non si conosceva la provenienza. Il petrolio aveva cominciato ad arrivare sulle coste brasiliane circa due

Sicilia - due suore scoprono “per caso” di essere incinte : tutti i casi in Italia Negli ultimi anni : Una suora è andata in ospedale con forti dolori addominali e lì, facendole un’ecografia, i medici hanno scoperto che era incinta. Poche ore dopo è arrivata la notizia di un altro episodio simile, con la sorpresa di chi conosceva la loro missione nelle parrocchie di appartenenza. I due casi sono avvenuti in Sicilia, uno in provincia di Messina e l’altro di Ragusa. Il primo episodio, a Sant’Agata di Militello, riguarda una suora ...

Nadia Toffa - esce il libro postumo ‘Non fate i bravi’ scritto Negli ultimi mesi di vita : Arriva il 7 novembre Non fate i bravi, libro postumo di Nadia Toffa. L’annucio arriva sulla pagina Facebook della Iena – scomparsa il 13 agosto – direttamente dalla mamma della compianta giornalista che nei mesi scorsi aveva dato alle stampe Fiorire d’inverno (Mondadori), in cui aveva raccontato la battaglia contro il cancro. “Cari amici, mi fa piacere informarvi – si legge nel post – che il 7 novembre ...