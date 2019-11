La sinistra non gioisca troppo per le giovani sardine

Dopo Bologna il Pd non si sposta a sinistra. L'orizzonte è più ampio : Tre giorni densi, impossibili da sintetizzare in poche righe. Però qualche considerazione si può tentare. Se, come credo, l’obiettivo di Nicola Zingaretti e del gruppo dirigente del Pd era quello di aprire una stagione completamente nuova nella vita del nostro partito e porre le basi per un campo democratico e progressista forte e plurale, allora credo si possa dire che l’obiettivo è stato raggiunto. ...

In Francia torna l'ordine morale. Ma non è più monarchico. E' di sinistra : Questo articolo è stato pubblicato sul Foglio Internazionale: ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti "Diciamo fin dall’inizio da che parte stiamo, scelta che ci eviterà i processi per stregoneria, e potrà forse perm

Calabria - l’editore Rubbettino dice no al Pd : “sinistra dilaniata”. La segreteria : “Oliverio non sarà comunque candidato” : Il candidato del Partito democratico alle regionali in Calabria non sarà Mario Oliverio. Lo ha confermato Nicola Oddati, l’uomo della segreteria nazionale del Pd al quale il segretario Nicola Zingaretti ha affidato la questione della scelta del candidato presidente per le regionali in Calabria. Una questione tutt’altro che semplice: sul governatore in carica, infatti, pendono due richieste di rinvio a giudizio per abuso d’ufficio, ...

Voto in Calabria - Rubbettino chiude a Zingaretti : “Non mi candido - sinistra dilaniata” : C'è grande amarezza, per usare in eufemismo, nel centrosinistra calabrese per la rinuncia alla candidatura dell'editore Florindo Rubbettino. "Ringrazio le tantissime persone che mi hanno incoraggiato a candidarmi alla presidenza della Regione Calabria - afferma l'editore declinando la proposta Pd di candidarsi a governatore della Calabria -. Purtroppo ho potuto constatare che non ci sono le condizioni nel quadro politico calabrese". Rubbettino ...

Verso Usa2020. Barack Obama ai dem : "Attenti a non spostarci troppo a sinistra" : Attenti a non spostare i democratici troppo a sinistra. Questo il consiglio che Barack Obama ha rivolto ai candidati dem alla Casa Bianca in vista della campagna per le presidenziali 2020. Questo perché gli Stati Uniti “sono ancora un Paese meno rivoluzionario di quanto sia interessato a migliorare le proprie condizioni”.Nell’intervento alla Democracy Alliance, potente network di finanziatori liberal del partito, ...

Poliziotti aggrediti - a Firenze scoppia la polemica sui taser (che la sinistra non vuole) : In poche ore quattro agenti di polizia sono stati feriti durante normali controlli nella zona della stazione. Il caso investe la politica. La Lega parla di allarme sicurezza, la sinistra minimizza. Il sindacato chiede i taser taser forze dell'Ordine allarme sicurezza polizia Raffaello Binelli ?Url ...

La sinistra che non parla a chi ha paura è morta : Contro i deliri dell’odio, contro la politica del rancore e le dimostrazioni continue di un’intolleranza che si fa linguaggio quotidiano, ecco contro tutto questo l’indignazione, e la mobilitazione degli indignati, non bastano assolutamente più. Sono indispensabili, certo. Anzi, sono - lo si è visto nelle tantissime dimostrazioni di affetto che ha ricevuto Liliana Segre - un irrinunciabile tratto identitario per ...

Giorgia Meloni : “Minacce di morte contro di me in rete - la sinistra non ha nulla da dire?” : Giorgia Meloni ha pubblicato su Twitter uno screenshot in cui compare una minaccia di morte a lei indirizzata: "Nei gruppi di sinistra, oltre le offese, ora si passa direttamente alle minacce di morte nei miei confronti. Per i media e i politici di sinistra che accusano me di 'seminare odio' tutto regolare?".Continua a leggere

I giovani americani non sono mai stati così di sinistra : (foto: Robert Nickelsberg/Getty Images) Che differenza possono fare trent’anni. Quando il muro di Berlino venne tirato giù, il 9 novembre 1989, l’Occidente celebrò il collasso della cortina di ferro e l’inizio di una nuova era di democrazia, libertà e possibilità illimitate. Per gli anticomunisti più convinti, si trattò anche di vedere liberate decine di milioni di persone da una morsa tirannica. È anche sfruttando questi ...

Mara Carfagna - Forza Italia Viva? "Se Matteo Renzi non sostiene più il governo di sinistra..." : Mara Carfagna non lo esclude più un asse con Matteo Renzi. A sorpresa la forzista ha affermato che se l'ex premier "dichiarasse di non voler più sostenere il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni forse Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione". Del resto, ha sottolineato la Carfag

Lamorgese difende il memorandum sulla Libia e promette modifiche. Ma a Orfini e alla sinistra non basta : Se è vero che oggi a Montecitorio il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si è presentato in aula, mettendoci la faccia e illustrando in aula il nuovo memorandum che ha intenzione di sottoporre alla Libia, è altresì vero che nei punti annunciati non è presente la discontinuità che hanno chiesto a più riprese quei parlamentari del Pd, di sinistra italiana, Italia Viva e radicali ...

“Nel centrosinistra - ma non nel Pd”. Il “nuovo” M5s secondo Brescia : Roma. La chiacchierata, come d’accordo, è sulle prospettive future. “Ma immagino che si debba partire dall’attualità”, sorride Giuseppe Brescia, mostrandosi serenamente rassegnato alle esigenze della cronaca. “E allora diciamolo subito – si concede il deputato grillino – che sì, non avere ceduto al

Sondaggio di Ilvo Diamanti : "Il Centro non esiste più - cala anche l'ala sinistra di ben 7 punti" : Il Centro, quella sfumatura che non può essere considerata né Destra né Sinistra, è morto. Parola di Ilvo Diamanti che sulle pagine di Repubblica parla di un Paese poco moderato. Dopo il declino politico di Forza Italia e di conseguenza quello di Silvio Berlusconi sono sempre meno le persone che si

Il PD e il centrosinistra continuano a non vincere e neppure a convincere : Una nuova debacle per il PD, che alle elezioni regionali in Umbria si è fermato al 22,3% dei consensi, dopo essersi 'sacrificato' per il bene del Paese e aver formato a fine estate un governo con i suoi più acerrimi nemici: il M5S, per scongiurare l'aumento dell'Iva e della pressione fiscale. Il centrodestra, di contro, continua la propria ascesa e in Umbria conquista il 57,5% degli elettori, di cui un 37% tondo è della Lega di Matteo ...