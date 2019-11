Il distributore automatico che accetta la rabbia come metodo di pagamento

Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Foto: rovio.com Ricordate il videogioco degli uccelli arti in guerra con con l’esercito dei maialini verdi? In occasione del decimo anniversario dal primo rilascio di Angry Birds – che cade il prossimo 11 dicembre -, lo sviluppatore ha pensato bene di continuare a condurre la campagna #BringTheAnger in partnership con Droga5 e festeggiare la ricorrenza in maniera originale e perfettamente a tema con l’umore dei protagonisti. Infatti, è Rovio – software house finlandese nota per Angry Birds e altri titoli – a ideare The Venting Machine: una macchina in grado di distribuire premi a tutti coloro che sono disposti a scagliarecontro di essa. Sarà disponibile solo durante la giornata del 21 novembre 2019 a New York e, per la precisione in uno dei maggiori incroci della città, a Times Square. L’unicodito dal ...

Frances42885307 : @gruppoapi Nessuno mi ha ancora rimborsato dei 70€ sottratti da un vostro distributore automatico. Il vostro contat… - Giusepp28096658 : RT @lvilardo: @twittfilosofici @lofioramonti @albertobaccini @Redazione_ROARS @Giuseppednc Distributore automatico di #poltrone!! Vergogna!… - beppereca91 : Oggi mi sento un distributore automatico di vaffanculo!!! -