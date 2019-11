Fumata nera sulla prescrizione Ok alla riforma del processo civile

Giustizia - nuova Fumata nera sulla prescrizione. Ok alla riforma civile : Il Guardasigilli Alfonso Bonafede e non cede sull'entrata in vigore della sua legge (prescrizione “morta” dopo il primo grado) a gennaio 2020

Giustizia - Fumata nera su prescrizione. Via libera riforma proceso civile : Via libera alla riforma del processo civile dal vertice di maggioranza sulla Giustizia che si e' svolto a palazzo Chigi, ma ancora nessun accordo sull'istituto della prescrizione. E' quello che e' emerso al termine della riunione, alla quale ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte. Il disco verde sul processo civile lo ha confermato lo stesso Guardasigilli, Alfonso Bonafede, parlando con i cronisti: "andra' probabilmente in Consiglio dei ...

Giustizia - vertice fino a tarda sera : ancora una Fumata nera nella maggioranza sulla prescrizione : Ed ecco un'altra fumata nera sulla prescrizione. Escono sconsolati i protagonisti del governo giallorosso che si sono confrontati sulla riforma della Giustizia. Non c'è un accordo sul nodo dei nodi, la prescrizione, ma solo un piccolo passo in avanti: un via libera al processo civile che sarà all'ordine del giorno del prossimo consiglio dei ministri. E la prescrizione, la riforma del processo penale e del Csm? "Si continua ad ...

Giustizia - Ilva e manovra : una giornata da Fumata nera per il governo : A palazzo Chigi è sera quando Giuseppe Conte invoca lo “spirito di squadra” intorno a un tavolo super affollato. Sono seduti una ventina tra ministri e sottosegretari, ma nella stanza che ospita il vertice di maggioranza sulla manovra i partecipanti arrivano a sessanta. Passa poco più di mezz’ora e Luigi Di Maio, da Washington, accende la miccia dello scontro con i renziani: “Leggo che una forza di governo ...

Fumata nera a Palazzo Chigi ArcelorMittal conferma - ciao Italia : Niente da fare. ArcelorMittal se ne va da Taranto. A quanto si apprende sarebbe stata questa la linea che Lakshmi e Aditya Mittal avrebbe espresso al governo Conte al tavolo a Palazzo Chigi dopo aver ascoltato le offerte dell’esecutivo giallo rosso sulla vicenda dell’ex-Ilva. Segui su affarItaliani.it

M5S senza pace : ancora una Fumata nera per il capogruppo alla Camera : Il capogruppo vicario Francesco Silvestri ha ottenuto 95 voti, l'ex sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa83

M5s - Fumata nera all’assemblea dei deputati : stallo per l’elezione del nuovo capogruppo : È terminata con un nuova fumata nera l’assemblea dei deputati del Movimento 5 stelle che ieri sera era chiamata a dirimere il nodo del capogruppo alla Camera. Assemblea alla quale, peraltro, non era presente più della metà dei deputati pentastellati. Da segnalare che nelle stesse ore era in corso la riunione degli eletti della Calabria e dell’Emilia Romagna con il capo politico Luigi Di Maio per parlare delle prossime regionali. Nonostante ...

Bancari - Fumata nera sul contratto : Abi e i sindacati si sono concessi ancora un incontro prima di scoprire tutte le carte sul rinnovo dell’accordo che riguarda quasi 300mila lavoratori

Il «no» della Francia dietro la Fumata nera sull’allargamento Ue a Macedonia del Nord e Albania : Macron, alle prese con le pressioni da destra del Front National, è molto cauto sull’allargamento per non dare alla Le Pen un nuovo argomento contro l’immigrazione

