Amazon Echo Input è in super offerta per il Black Friday | da oggi disponibile al prezzo

“Alexa - ordina Fire TV Stick 4K e Echo Show 5” : Amazon lancia due offerte anticipate di Black Friday : Amazon lancia due offerte anticipate del suo Black Friday e sconta due prodotti ideali per la casa intelligente: ecco la nuova promozione dedicata ad Amazon Fire TV Stick 4K e Amazon Echo Show 5, accessibili solo da Alexa. L'articolo “Alexa, ordina Fire TV Stick 4K e Echo Show 5”: Amazon lancia due offerte anticipate di Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Impossibile configurare Amazon Echo : come risolvere : Se state riscontrando diversi errori che vi rendono Impossibile configurare l’Amazon Echo, allora il tutorial di oggi è rivolto proprio a voi. Noi di ChimeraRevo abbiamo infatti realizzato una guida in cui vi spiegheremo come leggi di più...

Quanta corrente consumano gli Amazon Echo : Vorreste creare una rete di dispositivi Alexa all’interno della vostra abitazione ma desiderereste prima conoscere il consumo energetico di ogni singolo device. All’interno di questa guida odierna, vi parleremo proprio di Quanta corrente consumano gli leggi di più...

Echo Dot - lo smart speaker economico di Amazon - in offerta a 19 - 99 euro : Echo Dot, lo smart speaker più economico della gamma Amazon, è ora disponibile con uno sconto del 67% che ne fa scendere il prezzo da 59,99 a 19,99 euro. Si tratta di un’offerta perfetta per chi sta pensando di accostarsi per la prima volta a questo tipo di prodotti ma non vuol pagare troppo cara la propria curiosità. Amazon Echo Dot consente di fare tutto ciò che si può fare con i modelli di fascia ...

Come aggiornare le impostazioni Wi-Fi di Amazon Echo : Visto che avete cambiato la connessione wireless domestica, vorreste tornare a utilizzare correttamente il vostro altoparlante smart di Amazon aggiornando le relative opzioni. Se non sapete Come procedere, allora sicuramente troverete d’aiuto il nostro nuovo leggi di più...

Come configurare Amazon Echo Flex : Dopo aver ascoltato i feedback degli utenti, Amazon ha portato sul mercato un altoparlante intelligente dotato sia di una spina integrata che di Alexa. Stiamo parlando dell’Amazon Echo Flex. Se state riscontrando alcuni problemi durante leggi di più...

MediaWorld supera Amazon : Echo Dot e Echo Dot con orologio a prezzi mai visti : MediaWorld supera addirittura Amazon con la nuovissima offerta dedicata ad Amazon Echo Dot e al nuovo Echo Dot con orologio. L'articolo MediaWorld supera Amazon: Echo Dot e Echo Dot con orologio a prezzi mai visti proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare lo schermo di Amazon Echo Dot con orologio : Amazon ha lanciato tempo fa una versione con display dell’Amazon Echo Dot rivolta a tutti coloro che vogliono visualizzare, con una semplice occhiata, l’ora, la temperatura esterna oppure lo scorrimento di un timer. Se però leggi di più...

Come configurare Amazon Echo : Dopo un’attenta analisi (magari prendendo in considerazione la nostra guida d’acquisto dedicata), avete deciso di acquistare un Amazon Echo da posizionare nella vostra stanza e per conoscere subito le potenzialità dell’assistente vocale. Come la maggior leggi di più...

Come modificare la luminosità dello schermo su Amazon Echo Dot con orologio : Molti di voi sicuramente sapranno che l’ultima generazione dell’Amazon Echo Dot è disponibile anche con un pratico display che permette di visualizzare ora, temperatura esterna e timer per avere sempre tutto a portata di mano. leggi di più...

Come cambiare la parola di attivazione di Amazon Echo : Come molti di voi sicuramente sapranno, per poter attivare il proprio Echo è necessario utilizzare il comando Alexa. Tuttavia, in questo tutorial di oggi, vi spiegheremo Come cambiare la parola di attivazione di Amazon Echo leggi di più...

Come modificare il nome di Amazon Echo : Il motivo per cui siete capitati in questo tutorial lo conosciamo già. Vorreste scoprire Come modificare il nome di Amazon Echo giusto? Se avete fatto una configurazione iniziale frettolosa oppure vorreste distinguere meglio i vari leggi di più...

Come aggiornare software di Amazon Echo : Un vostro amico vi ha detto che ha ricevuto un aggiornamento software per il suo Amazon Echo e quindi adesso vorreste verificare anche voi se è disponibile per il vostro. Se non conoscete i passaggi leggi di più...

Come controllare versione software di Amazon Echo : Negli ultimi mesi, Amazon ha portato sul mercato diversi dispositivi della serie Echo per accontentare un po’ tutti gli utenti. Visto che ne avete acquistato uno da un po’ di tempo, cercate una guida che leggi di più...