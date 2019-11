Un ingegnere ha inventato il wc autopulente | un nuovo rivestimento lo rende molto più

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) (foto: Getty Images) Uncheil water più scivoloso e dunque evita maleodeoranti tracce e grandi sprechi d’acqua sembrerebbe il miglior modo di festeggiare la Giornata mondiale del gabinetto. In effetti la ricorrenza esiste, World Toilet Day, cade oggi ed è stata istituita dall’Onu. Ma al di là delle facili ironie, di noi che da qualche generazione un gabinetto almeno decente l’abbiamo, la giornata nasce proprio per sensibilizzare del fatto che oltre il 60% della popolazione mondiale ancora non ha servizi igienici adeguati con conseguenze sulla salute globali. Proprio occupandosi di servizi per i paesi più poveri, alcuni ricercatori hanno sviluppato un doppio spray capace dire la superficie del water ben più liscia. Questo permette di usare fino al 90% in meno di acqua per rimuovere le feci. Tra i problemi che riguardano le nostre toilette c’è infatti proprio il ...

