Tir a fuoco in galleria A10 vicino Savona | 32 intossicati

Paura sulla A10 - Tir a fuoco in galleria : persone intossicate e traffico in tilt : L'incidente all'interno della galleria Fornaci, al Km 44.8 della carreggiata in direzione Ventimiglia. Almeno una decina le persone intossicate dal fumo e trasportate in ospedale. Le auto dietro al tir sono state fatte uscire contromano e l'autostrada è stata chiusa al traffico. Bloccata anche la Complanare di Savona.Continua a leggere

Tir prende fuoco sulla A1. Due pompieri rimasti feriti : Valentina Dardari I vigili del fuoco hanno riportato alcune fratture in seguito a una improvvisa esplosione. Il camion si trovava all’interno di un’area di servizio Attimi di paura questa notte in un’area di servizio dell’autostrada A1, all’altezza di Caselecchio di Reno, dove un tir ha preso fuoco. Due pompieri sono rimasti feriti mentre stavano effettuando l’intervento. Secondo le prime informazioni il fatto sarebbe avvenuto nel ...

Tir va a fuoco ed esplode in area servizio sulla A1 : feriti 2 pompieri : Due vigili del fuoco sono rimasti feriti durante un intervento per l'incendio di un camion, avvenuto nella notte nell'area di servizio Cantagallo sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel Bolognese. Secondo quanto si apprende, c’è stata un’esplosione e i due pompieri sono caduti da una scala: uno si è fratturato il bacino e l’altro un braccio. L’incendio e poi l’esplosione I due vigili del fuoco feriti sono stati portati all'ospedale Maggiore. A ...

Siria - i curdi si riTirano ma resta nodo “zona di sicurezza”. Trump : “Il cessate il fuoco sta reggendo molto bene” : I combattenti curdi hanno lasciato la citta' Siriana di Ras al-Ain, assediata dalle forze turche, ritiro che dovrebbe accelerare la loro partenza da un'area di 32 chilometri di distanza dal confine con la Turchia, che era la principale condizione della tregua negoziata da Washington. Annunciato giovedi', l'accordo prevede la sospensione per 120 ore dell'offensiva lanciata il 9 ottobre dalla Turchia per consentire il ritiro dei combattenti curdi ...

