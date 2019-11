The End Of The F***ing World 3 ci sarà? Gli attori la vorrebbero ma la creatrice della

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 19 novembre 2019) The End Of The3, allo stato, non è prevista, nonostante chi ha apprezzato la seconda stagione vedrebbe bene anche l'idea di proseguire con una terza. Le avventure dei due adolescenti problematici Alyssa e James nella dark comedy di Netflix, che avrebbe dovuto concludersi già con la prima stagione, hanno trovato una prosecuzione con una seconda che è arrivata sulla piattaforma lo scorso 5 novembre e che ha diviso il pubblico tra entusiasti e delusi (qui la nostra recensione). Ma a quanto pare stavolta è davvero finita. Già la seconda stagione, infatti, non è basata sul materiale originale da cui era stato tratto il soggettoserie. E andare avanti con un terzo capitolo anch'esso completamente scritto da zero non è un'opzione praticabile, al momento. Charlie Covell, l'attrice e scrittrice britannica che ha curato l'adattamento televisivoserie a fumetti ...

