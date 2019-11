Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Si chiama CitBOT ed è la primabasata su intelligenza artificiale al mondo in grado di aiutare il cittadino nella difesa dei propri diritti civili. Presentata a Milano dall’Luca, consultabile tramite social e computer, il servizio può essere interrogato su temi come eutanasia,, diritto all’aborto, fecondazione assistita o immigrazione, con il progetto di estenderlo a ogni campo di esercizio delle libertà individuali. “I cittadini hanno bisogno di conoscere i propri diritti, oggi le tecnologie lo permettono” ha spiegato Marco Cappato, tesoriere dell’Lucae ideatore del progetto. “Il compito delle istituzioni è quello di far sapere ai cittadini i propri diritti, sociali, come sul. Poi chi non è d’accordo no lo farà”. Sono già più di 6mila le domande ...

ilfattovideo : Testamento biologico, Associazione Coscioni lancia chat per chiarire i dubbi sulla legge: “Stato non fa nulla per d… - TutteLeNotizie : Testamento biologico, Associazione Coscioni lancia chat per chiarire i dubbi sulla legge… - FURIOHONSELL : Alcune immagini dell'interessante incontro tenutosi ieri sera a Udine con Matteo Mainardi, autore del libro “Testam… -