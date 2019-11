Perché la casa dell’ex ministra Trenta non dovrebbe essere una notizia

Elisabetta Trenta lascia la casa delle polemiche : "Io - cittadina comune". Perché sta mentendo : Sulla casa da 200 metri quadri sventola bandiera bianca. Si arrende, Elisabetta Trenta, e annuncia la resa in un'intervista a 24 Mattino su Radio 24: "Mio marito, pur essendo tutto regolare e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia all'alloggio". Inso

Asti - uccise un geometra Perché temeva di perdere la casa : 92enne condannato a 30 anni : condannato a 30 anni di carcere Dario Cellino, 92enne a processo per l'omicidio volontario di Marco Massano, geometra di 44 anni che fu ucciso il 9 novembre 2018 a Portacomaro d'Asti con un colpo di fucile. La vittima doveva svolgere la perizia sul valore dell'immobile su cui pendeva un decreto esecutivo.Continua a leggere

Trenta - “ex ministra resta nella casa di servizio Perché assegnata al marito”. La replica : “Tutto in regola - così lo Stato ha risparmiato” : “Ha mantenuto la casa di servizio chiesta quando era ministro facendola assegnare al marito, che per l’incarico e il grado ricoperto non avrebbe dovuto avere un appartamento simile”. Un’accusa pesante quella rivolta all’ex ministra Elisabetta Trenta in sé e ancor di più perché il Movimento Cinque Stelle, che l’aveva voluta alla guida della Difesa, si è sempre battuto contro gli sprechi. La notizia è stata ...

Ragusa - uccide a pugni la madre Perché rimasto chiuso fuori casa : arrestato : È morta per emorragia celebrale 20 giorni dopo l’arrivo in ospedale la 79enne Santa Trovato. Sei mesi dopo sono scattate le manette per il figlio Carmelo Chessari, 48 anni. Per i carabinieri di Ragusa, sin da subito la versione fornita dal figlio, unico convivente della donna, erano apparse sospette. Dopo mesi l’uomo ha confessato di aver aggredito la madre perché, rimasto chiuso in terrazzo, non era riuscito a rientrare in casa. ...

“Claudia è tornata a casa!”. Svolta dopo la puntata di “Chi l’ha visto?”. Ecco Perché era scappata : Che bello ogni tanto raccontare anche dei lieto fine. Siamo a Campofiorito ed è qui che la donna scomparsa da tempo si è fatta viva mettendosi in contatto con il suo avvocato. Claudia Stabile, la mamma di tre bimbi scomparsa dalla provincia di Palermo l’8 ottobre scorso, è tornata. La donna ha scritto una mail al suo legale, ma non ha fatto ritorno a casa. Ne ha dato notizia Federica Sciarelli dagli studi di Chi l’ha visto. La scomparsa risale ...

Limone - dalla cucina alla bellezza : tutti i suoi benefici. Ecco Perché averne sempre tanti in casa : Ricco di vitamina C, il Limone presenta numerose proprietà benefiche tra cui favorire la digestione e rinforzare il sistema immunitario. Non solo, il Limone ha poche calorie, circa 29 calorie per 100 grammi, e pochissimi grassi. Sono costituiti per la maggior parte da acqua, che rappresenta quasi 90 grammi su 100 grammi di limoni e hanno un basso indice glicemico. Che sia il the, il gelato, la torta, un condimento qualunque, il sapore aspro del ...

Ragazza morta impiccata al cancello di casa a Loranzè : aveva scavalcato Perché senza chiavi : È rientrata a casa dalla serata trascorsa con gli amici in discoteca, si è accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma è rimasta impigliata con al collo con il...

Ragazza morta impiccata al cancello di casa a Loranzè : aveva scavalcato Perché senza chiavi : È rientrata a casa dalla serata trascorsa con gli amici in discoteca, si è accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma è rimasta impigliata con al collo con il...

Ragazza muore impiccata al cancello di casa a Loranzè : aveva scavalcato Perché senza chiavi : È rientrata a casa dalla serata trascorsa con gli amici in discoteca, si è accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma è rimasta impigliata con al collo con il...

Torino - 18enne muore impigliata al cancello di casa : ha scavalcato Perché senza chiavi : Drammatico incidente questa notte in via Canton Prelle a Loranzè, a pochi chilometri da Ivrea. In una villetta è stata trovata morta una ragazza di 18 anni. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava rientrando a casa ed era senza chiavi, così ha deciso di scavalcare il cancello per non svegliare i familiari. Purtroppo è rimasta incastrata nelle inferiate ed è morta.Continua a leggere

Ragazza muore impiccata al cancello di casa : aveva deciso di scavalcare Perché senza chiavi : È rientrata a casa dalla serata trascorsa con gli amici, si è accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma è rimasta impigliata con gli abiti. Incredibile...

Casa al mare a 300 € al mese - ristorante con 10 € e Irpef in tasca. Perché sempre più “over” decidono di trasferirsi : Cambiare clima, panorama, vedere lievitare ‘miracolosamente’ la propria pensione, grazie al potere d’acquisto diverso all’estero, e vivere più di un giorno da leoni. E’ il sogno di tanti pensionati che si rivolgono all’agenzia Nuova Vita per cominciare un viaggio che potrebbe cambiare radicalmente la propria esistenza. Con mille euro di pensione al mese si vive bene in Portogallo, mentre per la Spagna meglio ...

Casali del Manco(CS). Intervista a Francesco De Marco - Scrittore e Drammaturgo : ”Il Teatro Dialettale della Calabria merita di essere tutelato - Perché è il testimone della nostra identità”! : Il nostro attento interlocutore ha espresso a “Laprimapagina.it” un preoccupato pensiero ed anche un auspicio: ”Fare in modo che la

“Casamonica - le mani su Roma” - nel reportage sul Nove anche un racconto della sindaca Raggi : “A 18 anni capii Perché quella era zona franca” : “C’è un clan che ha puntato tutto sulla violenza e ha costruito un impero con l’usura e il traffico di droga. Un clan che sguazza nell’oro, che parla una lingua in codice difficile da capire, che si regge sui vincoli familiari. Sono i Casamonica”. Il giornalista Nello Trocchia introduce così “Casamonica – Le mani su Roma”. reportage in due parti in prima tv giovedì 31 ottobre e lunedì 4 Novembre alle 21:25 in esclusiva sul Nove per raccontare un ...